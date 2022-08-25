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Değirmenköy Domates Festivali Başlıyor

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenecek 38. Değirmenköy Domates Festivali 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Silivri'nin en güzel domatesinin belli olacağı festivalde eğlence ünlü şarkıcı Altay konseriyle tavan yapacak.

Değirmenköy Domates Festivali Başlıyor
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Silivri Belediyesi, ilçede yetiştirilen doğal tarım ürünlerini tüm Türkiye’ye tanıtmak amacıyla düzenlediği festivallere bu hafta sonu bir yenisini daha ekliyor. Bu yıl 38.’si düzenlenecek Değirmenköy Domates Festivali, renkli yarışmalar ve coşku dolu sahne programları eşliğinde gerçekleştirilecek. Değirmenköy Festivali Alanı’nda 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü saat 18.00’da başlayacak olan festival kapsamında; Değirmenköy’ün en lezzetli karpuzunu belirlemek için yarışma düzenlenecek. En İyi Domates Yarışması’nda jüri üyelerinin yapacağı puanlamanın ardından; birinci olan yarışmacı tam altın, ikinci çeyrek altın, üçüncü ise gram altın ile ödüllendirilecek. Festivalin sahne programlarında Silivri Dans Ekibi, Silivri yöresine ait halk oyunları gösterisi düzenlenecek. Ardından ünlü şarkıcı Altay en güzel şarkılarıyla Silivrililere müzik ziyafeti sunacak.

Değirmenköy Domates Festivali Başlıyor

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BAŞKAN YILMAZ’DAN FESTİVALE DAVET

Değirmenköy Domates Festivali’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Tarım Kenti Silivri’mizin bereketli topraklarında yetiştirilen doğal ve lezzetli ürünlerin tanıtımına yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda; ilçemizin gelenekselleşen, tarım temalı festivallerini büyük coşku içerisinde kutlamaya devam ediyoruz. Festivallerimiz hem kentimizde hem de tüm Türkiye’de yoğun ilgi görüyor. Bu ilginin Değirmenköy Domates Festivali’mizde de artarak devam etmesini diliyorum. Bu vesileyle, cumartesi günü gerçekleştireceğimiz festivalimize tüm Silivrili hemşehrilerimi davet ediyorum.” dedi.
 

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