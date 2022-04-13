Değirmenköy'e Anadolu şoku 2-2

Güzelce Stadı’nda oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanırken bu skor iki takımada yaramadı. Ev sahibi Tepecik Anadolu 17. dakikada Diyar Sancak’ın attığı golle 1-0 öne geçti. 42. dakikada sahneye çıkan Yunus Beyaz skoru 2-0 yaptı. Konuk takım 45. dakikada Süleyman Koçtan’ın attığı golle ilk yarının skorunu belirledi: 2-1. Misafir takım 63. dakikada Yücel Kıyak’ın kırmızı kartıyla sahada 10 kişi kaldı. Silivri temsilcisi buna rağmen 87. Dakikada Harun Akçay’ın attığı golle maçın skorunu ilan etti: 2-2. 90 dakika sonunda iki takım da sahadan puanları paylaşmak zorunda kaldı. Bu sonuçla T. Anadolu 11 puana yükselirken Değirmenköy 1963 de 5 puana yükseldi.