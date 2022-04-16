Değirmenköy ikinci yarı kendine geldi 3-1

Grubunda zirveden kopmamak için çalışan Değirmenköyspor evinde ilk galibiyetini aldı. Son derece ateşli bir seyirciye sahip olan Değirmenköyspor maçın daha 11.dakikasında Volkan Oğur ile 1-0 öne geçti. Bu golün ardından Bolluca takımı bulduğu golle durumu 1-1’e taşıdı. Müsabakanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya her iki takımda galibiyeti almak için üst düzeyde mücadeleyle başladı. Birbiri ardına geliştirilen atıklarda her iki takımın defansları da sıfır hata ile oynadılar ve kesinlikle birbirlerine pozisyon vermediler.



İkinci yarının son çeyreğinde Değirmenköy takımı farkını ortaya koymaya başladı. Fazlaca yorulan Bolluca takım defansı hatalar yapmaya başladı. Müsabakanın 83. dakikasında Uğur Hendek defansın arkasına sarktı ve golünü attı durumu 2-1 yaptı. 90. dakikada Şener Karaca yine defansın hatasını affetmedi ve durumu 3-1 yapan golünü attı. Bu skorla müsabaka da tamamlanmış oldu.