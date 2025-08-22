Değirmenköy Tarım Şenliği'nde Yerel Üretim Sergilendi

Tarım sektörü temsilcileri, kooperatifler ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla açılan stantlarda; organik ürünlerden yöresel lezzetlere, el emeği hediyeliklerden tarımsal ekipmanlara kadar birçok ürün vatandaşlarla buluşturuldu.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, şenlikte yaptığı açıklamada çiftçilerin emeğini görünür kılan bu organizasyonun dayanışma ve üretim gücünün en somut göstergesi olduğunu vurguladı. Balcıoğlu, “Üretenin yanında olmak, emeğe değer katmak ve Silivri’mizi tarımıyla öne çıkaran bir ilçe haline getirmek bizim önceliklerimiz” dedi.