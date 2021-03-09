Başkan Yılmaz: “Amatör Kulüplerin 1 Milyon 500 Bin TL Borcunu Kapattık”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Değirmenköy Spor Kulübü tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Kaymakam Ali Partal’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen toplantıda konuşma yapan Başkan Yılmaz, amatör spor kulüplerinin belediye borçlarına ilişkin müjdeyi açıkladı. Başkan Yılmaz, şunları söyledi: “Göreve geldiğimizde Silivri Amatör Spor Kulüplerinin çok miktarda ve yüklü oranda Silivri Belediyesine borçları olduğunu gördük. Sayın Ali Tonta başkanımızla ve kulüplerdeki arkadaşlarımızla toplandığımızda, bu problemin adeta bir kangren haline geldiğini ve bu problemi bir an önce çözmemiz gerektiğini söyledim. Yapılandırma noktasında çıkan yeni yapılandırmaların bizim için bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Borçlar aşağı yukarı yarı yarıya düştü. Ve biz de spora gönül vermiş, bağışçı iş adamlarımızın katkılarıyla Silivri’deki tüm spor kulüplerinin yaklaşık 1 Milyon 500 Bin TL, eski parayla bir buçuk trilyon civarı borçlarını kapatmış bulunmaktayız. Değirmenköy Spor Kulübünün borcunun ödendiğine dair makbuzu da birazdan kulüp başkanına teslim edeceğiz. Ve bu makbuzla da amatör spor kulüplerinin üzerinde bir yük olan, başkanların ve yöneticilerin de sorumlu olduğu bu borçların tamamının kapatıldığının müjdesini sizlere vermek isterim. Hepinizi sevgi saygı ve hürmetle selamlıyorum.”

Başkan Yılmaz, toplantı sonrası borcun ödendiğine dair makbuzu Değirmenköy Spor Kulübü Başkanı İsmail Gültekin’e teslim etti.