Değirmenköy Stadı için ilk kazma vuruldu

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın çabaları ile Bakanlık tarafından başlanan Değirmenköy futbol sahasının yapımına ilişkin ilk kazama geçtiğimiz gün vuruldu. 22 ada 1 parseldeki 17.170 m2'lik alana yapımına başlanan futbol sahasında amatör spor kulüplerinin maçlarını oynayabileceği ve antrenmanlarını yapabileceğini belirten Başkan Yılmaz, daha önce projeye ilişkin detayları şu ifadelerle paylaşmıştı: “Silivri'mize spor tesisleri kazandırmaya, spora ve sporcuya yönelik yatırımlarımıza devam ediyoruz. Değirmenköy mahallemizde, sağlıksız ve kullanışsız bir şekilde faaliyet gösteren futbol sahasının, spora ve sporcuya yakışır bir hale getirmek adına yeni baştan yapımına başlandı. 1000 seyircili çelik portatif tribünü, 4'lü sporcu soyunma odaları, aydınlatmalar, FİFA Qualty belgeli nizami sentetik çim yüzeyli sahayı sizlere hediye ediyoruz. Böyle güzel bir tesisin Silivri'mize kazandırılmasında sağladıkları katkılarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederim.

Amatör spor kulüplerimizin maçlarını oynayabileceği ve antrenmanlarını yapabileceği Değirmenköy Futbol Sahasının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

6 AYDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Başkan Yılmaz, stat yapımının 6 ayda tamamlanmasının hedeflendiğini belirtirken, “Eylül ayında inşallah hizmete açarız” dedi.