Değirmenköy Stadı’nın çimleri geldi

Profesyonel müsabaka oynanacak seviyede yapımına devam edilen Değirmenköy Stadı’nın çimleri de geldi. 1000 kişi kapasiteli tribünleri ile bölgenin en yeni ve hazır ikinci tesisi olacak olan Değirmenköy Tesisleri yeni sezona yetişmesi için çalışmalara hız verildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın yoğun mesai harcadığı ve ikili ilişkilerini de işin hızlıca bitirilmesi için kullandığı gelen bilgiler arasında.

TRİBÜNLER TAMAMLANMAK ÜZERE

1000 kişi kapasiteli Değirmenköy Stadı’nın tribünleri de tamamlanmak üzere. Tribünlerin ana hatlarının ortaya çıktığı ve çatının kapanmasını sağlayacak olan kolonların da atıldığı bir ay içinde üst çatının kaplamasına başlanacağı bildirildi.

ÇİMLER GELDİ

UEFA standartlarında olacak olan tesislerin zemin kaplamasında kullanılacak çimler sahaya geldi. Profesyonel maçlarında oynanabileceği standartta olacak olan tesisler için ilgili kurum sentetik çimlerin serilmesinden önce alanın tesviyesini ve drenajlarının tamamlanması için çalışmalarına başladı. Yapımı hızla devam eden tesislerin yeni sezona yetiştirilmesi planlanılıyor.