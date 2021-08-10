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Değirmenköyspor ve Değirmenköy halkından büyük destek

Türkiye, günlerdir ülkenin güneyini saran orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Değirmenköy 1963 Spor Kulübü ve Silivri-Değirmenköy halkı, bu duruma kayıtsız kalmayarak yardım seferberliği başlattı.

Değirmenköyspor ve Değirmenköy halkından büyük destek
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Değirmenköy 1963 Spor Kulübü Başkanı İsmail Gültekin önderliğinde gerçekleştirilen yardım kampanyasında yangından etkilenen Gürceğiz, Çökertme ve çevre bölgelere ulaştırılmak üzere 3 adet kamyonet ve 1 adet TIR yola çıktı. Yola çıkan yardımların bir kısmı yangın tehlikesinden dolayı Çökertme’ye ulaşamadan Gürceğiz’e indirildi. Ancak bu yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi. Değirmenköy 1963 Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Uslu, "Yangınları üzülerek takip ediyoruz. Pek çok insan evini kaybetti. Bu duruma kayıtsız kalamadık. Yönetim kurulumuzla durumu ele alarak başkanımız İsmail Gültekin önderliğinde bir yardım konvoyu oluşturmaya karar verdik. Köy halkı da çok destek oldu. Giden paketlerin içinde çocuk bezi kuru bakliyat kedi-köpek ve bebek maması, temel gıda ve temiz kıyafet bulunmakta" derken yardım konvoyunun ikincisi olan 2 adet tırın da Salı günü bölgeye ulaşacağını aktardı.

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