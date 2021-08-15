Esen “İBB üreticinin yanında olmaya devam ediyor”

İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı, hayvancılığı destekleme kapsamında İstanbul ili genelinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilerimize besi yemi desteğinde bulunuyor. İBB, hayvan yetiştiriciliğinde en büyük gider kalemi olan yem giderlerini azaltmak ve daha ekonomik, sağlıklı ve sürdürülebilir yetiştiricilik için üreticilere destek veriyor.

İBB'nin Değirmenköy'deki yem desteği dağıtımına katılan CHP İlçe Başkanı Berker Esen, konuyla ilgili şu paylaşımda bulundu: “Çiftçimizin ve hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın köyünde yurdunda kalıp üretime devam edebilmeleri için neyi eksik hissediyorlar ise onların giderilmesi ve desteklenmesi konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yanlarında oluyoruz.

Önce toprağını işleyen çiftçimizin ürünlerini sattığı pazarı ziyaret ederek sohbet ettik.

Ardından hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize sağladığımız yem desteklerinin dağıtımlarını gerçekleştirdik.

Son olarak da İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ'nin Gölet Caddesi üzerinde devam eden çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldık.”

CHP İlçe Başkanı Berker Esen'e gerçekleştirdiği Değirmenköy ziyaretlerinde; İlçe Yöneticisi Tunacan Yaşar ve Mahalle Temsilcisi İsmail Gültekin de eşlik etti.