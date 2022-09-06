Değirmenköylü çiftçilere 1 milyon TL'lik tohumluk arpa desteği

Bu yıl kendi arazilerinde ürettiği 500 ton yerli, milli ve sertifikalı tohumluk arpayı üreticilere hediye edecek olan Silivri Belediyesi, çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Silivri Belediyesi, Değirmenköy Mahallesi’nde düzenlediği Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni ile 300 üreticiye 1 milyon TL değerindeki 60 ton tohumluk arpayı hediye etti. Çiftçiler kendilerine verilen bu ürünlerle toplam 3.000 dönüm araziye ekim yapabilecek. Ürünleri davul zurna eşliğinde teslim alan Değirmenköylü çiftçiler yapılan destekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve ekibine teşekkürlerini iletti. Silivri Belediyesi bu yıl yapacağı tohumluk arpa dağıtımları ile Silivrili üreticilere doğrudan 8 milyon TL değerinde destek vermiş olacak.

GÖKALP: “BAŞKAN YILMAZ’IN DESTEKLERİ SAYESİNDE YÜZÜMÜZ GÜLÜYOR”

Dağıtım töreninin açılış konuşmasını yapan Değirmenköylü Çiftçi İrfan Gökalp, “Bugün, Silivri Belediyemiz ve Başkanımız Volkan Yılmaz’ın desteği sayesinde yüzümüz gülüyor. Belediye Başkanımız 3 yıldır çiftçilere çok değerli destekler veriyor. Bu desteklerden dolayı Başkan Yılmaz’a bütün çiftçi arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.” dedi.

VAROL: “BU YARDIMLAR ÇİFTÇİLERİMİZ İÇİN ÇOK DEĞERLİ”

Programda konuşan İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Erkan Varol, “Bugün buradaki güzel katılım, çiftçilerimiz için bu yardımların ne kadar değerli ve önemli olduğunu göstermektedir. Bu projelerin devamını bekliyor ve destekliyoruz. Çiftçiye Tohum Desteği Projesi kapsamında tarım ve hayvancılık alanında yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

ERTUĞRUL: “SİLİVRİ’DE BOŞ TARLA KALMAYANA KADAR ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Varol’un ardından konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, “Biz hâlâ tarım ve hayvancılık ülkesiysek bunu siz değerli çiftçilerimizin varlığına borçluyuz. Belediye Başkanımız tohumluk arpa, saman, mısır silajı gibi pek çok ürünle sizlere destek olmaya devam ediyor. Başkanımız Volkan Yılmaz göreve geldiği ilk günden itibaren çiftçilerimize ve hayvancılarımıza destek oluyor. Biz de Tarım Bakanlığı olarak sizlerin yanındayız. Sizler üreteceksiniz, bizler de destek olacağız. Silivri’de boş tarla kalmayana kadar üretime devam edeceğiz.” dedi.

YILMAZ: “TÜRK TARIMINA YAPILAN YATIRIM BİZİ MUTLU EDİYOR”

Dağıtım töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Bu topraklara gönlünü veren eken ve diken herkese ayrım yapmaksızın tarımsal destek vermeye devam ediyoruz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz ile 2019 yılında 300 dönümde başladığımız üretim serüvenine 3 bin 600 dönüm ile devam ediyoruz. Bugün Değirmenköy’de dağıttığımız tohumluk arpaların ekonomik değeri yaklaşık 1 milyon TL. Bu tohumları systiva adi verilen bir ilaçla ilaçladık. Yani bu ürünlere kök boğaz ilacı atmanıza gerek kalmayacak. Bugün dağıtılan tohumun ilaçlama maliyeti ise 75 bin TL. Bu yıl dağıtımını yaptığımız tarımsal ürünlerin mali değeri 20 – 25 milyon TL’yi buluyor. Silivri Belediyesi bu çalışmalarla Türkiye’de öncü, örnek ve önder bir belediye oldu. Büyükşehir belediyeleri dahi yaptığımız çalışmaları taklit ediyor. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz. Türk tarımına yapılan yatırım bizi mutlu ediyor.” diye konuştu.

“BU TOPRAKLARI BOLLUĞUN VE REFAHIN ADRESİ YAPACAĞIZ”

Silivri Belediyesinin zirai faaliyetleri hakkında bilgiler vererek konuşmasını sürdüren Başkan Volkan Yılmaz, “Bugüne kadar 600 ton tohumluk arpa dağıttık. Bu yıl 300 tonun üzerinde tohumluk arpa dağıtıyoruz. Silivri’de yaklaşık 40 bin dönüm arazi yerli ve milli tohumluk arpalar ile buluşacak. Bir çiftçi kardeşimiz dağıttığımız ürünlerden dönüm başına 814 kg ürün aldı. Bu olay ‘Türkiye’de önemli bir rekor’ olarak basına yansıdı. Geçen yıl 500 ton mısır silajını 1.000 çiftçimiz ile paylaştık. Hayvancılara destek olması amacıyla yem bezelyesi ve saman dağıtıyoruz. İl Tarım Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokol neticesinde Silivri’de hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın hayvanlarına yapacağı tüm aşı maliyetlerini biz karşılıyoruz. Silivri’de İstanbul’un ilk ve tek Canlı Hayvan Pazarını açtık. Hayvanını satmak isteyen vatandaşlarımız aradan aracıyı çıkararak direkt üreticiyle buluşuyor. Danamandıra Mahallesi’nde bitmeye yüz tutan barbunya üretimini desteklemek adına kadın çiftçilerimize alt ve üst gübre desteği verdik. Alım garantisi ile üretim yapmalarını teşvik ettik. Selimpaşa’da 500 dönüm arazimizi kavun ve bamya üretmeleri şartıyla kadın çiftçilerimize ve genç çiftçilerimize 5’er dönümlük dilimler halinde bedelsiz tahsis ettik. İlçemizde tarımın daha teknolojik yapılabilmesi için Kadir Has Üniversitesi ile hayata geçireceğimiz teknoparkın içerisine bir de tarım teknoparkı kuracağız. Tarım projelerimiz ile Silivri Belediyesi olarak Avrupa Birliği hibelerinden ilk defa faydalanıyoruz. Bu yıl 410 bin Euro yani yaklaşık 8 milyon TL hibe alacağız. Ahırlarınızdaki gübrelerin bertaraf edilebilmesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizi arıyorsunuz, kepçemizle, kamyonumuzla ahırınıza geliyor, gübrelerinizi bertaraf ediyoruz. Taban gübresi olarak tarlanıza atmak istiyorsanız da satın aldığımız katı gübre makinesi ile gübreyi nohut tanesi büyüklüğünde parçalayarak homojen bir şekilde tarlanıza atıyoruz. Üstelik bu çalışmayı sizden tek kuruş para almadan yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 50 bin litre ayçiçek yağını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla paylaşmıştık. Bu yıl ise 100 bin litre ayçiçek yağını 5’er kiloluk tenekeler halinde 20 bin aileye ulaştıracağız. Bildiğiniz gibi her yıl yeni bir proje hayata geçiriyoruz. Bu yılki projemiz ise yerli ve milli ayçiçek tohumu. Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Kalkınma Ajansı ve Silivri Belediyesinin iş birliği ile 8 tane yerli tohumla en yüksek rekolteyi aldık. 10’ar kiloluk paketlerle toplam 2050 paket yerli ve milli ayçiçek tohumunu; altını çiziyorum İsrail değil Türk tohumunu sizlerle bilabedel paylaşacağız. Bu ürünlerle 40 bin dönüm araziye ekim ekebileceksiniz. Biz bu destekleri sizden topladığımız vergilerle yapmıyoruz. Üretiyoruz, emek harcıyoruz, alın teri döküyoruz ve kazandıklarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Bu ürünler çiftçilerimize analarının ak sütü gibi helaldir. Biz laf üretmiyoruz, icraat üretiyoruz. Biz söz verip arkasını dönenlerden olmadık, olmuyoruz. Biz alın terimizi tarlaya döküyoruz, emeğimizi bu topraklara veriyoruz. Bu toprakları bolluk, bereket ve refahın adresi yapana dek çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“İBB YETKİYİ VERSİN MEZBAHAYI BİZ YAPALIM”

Başkan Yılmaz konuşmasını tamamlayıp sahneden inmek üzereyken törene katılan bir çiftçi “Başkanım mezbaha konusu ne olacak?” diye sordu. Başkan Yılmaz bunun üzerine tekrar kürsüye gelerek çiftçinin sorusuna şöyle cevap verdi: “Biz size Canlı Hayvan Pazarı sözü vermiştik ve çok şükür bu sözümüzü tuttuk. İddia ediyorum Canlı Hayvan Pazarımız İstanbul ve Trakya’nın en güzel pazarı olabilir. Ama mezbahası eksik. Burada hayvan satın alan kasap ya da vatandaş hayvanını alacak, hemen yanı başındaki mezbahada sağlıklı bir şekilde kesimini yapacak. Peki şimdi ne oluyor? Alışveriş yapan vatandaşlarımız hayvanlarını Esenyurt’taki mezbahaya götürmek zorunda kalıyorlar. Mazot ve nakliye ücretlerinden dolayı da hayvan başına 5 bin TL’lere varan bir kayıp oluyor. Ben Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili olduğum İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) söyledim. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’deki ayçiçek tohumu dağıtımı sırasında da ifade ettim. Dedim ki Sayın Başkan, biz buraya Canlı Hayvan Pazarını kurduk. Size hemen yanı başında bir arsa verelim gelin İBB olarak buraya bir mezbaha yapın. Cevap vermediler! O halde görev, yetki ve sorumluluğu bize devredin biz yapalım dedim. Buna da cevap vermediler! Değirmenköy’den bir kere daha seslenelim; Silivri’de çok acil bir mezbahaya ihtiyaç var. İBB mezbahayı yapacaksa arsayı ben vereceğim. Yapmayacaksanız yetkiyi verin mezbahayı ben yapayım.”

TOĞAN: “TARIM VE HAYVANCILIK SİLİVRİ İÇİN SANAYİDEN DAHA ÖNEMLİ”

Törenin kapanış konuşmasını yapan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Silivri ve Değirmenköy tarım ve hayvancılık konusunda önemli bir potansiyele sahip. Silivri Belediyemiz uzun bir süredir tohumluk arpadan samana ve mısır silajına kadar aklınıza gelen her türlü ürünü üreterek sizlerle paylaşıyor. Son yıllarda Silivri’de sanayi, tarım ve hayvancılık anlamında önemli bir atılım ve ilerleyiş var. Sahip olduğu koşullar göz önüne alındığında tarım ve hayvancılığın Silivri için sanayiden daha fazla önem verilmesi gereken sektörler olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda verdiği destekler için Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’a teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Tohumluk Arpa Dağıtım Törenine; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, üreticiler ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından çiftçilerin traktörlerine ilk tohumluk arpalar, Kaymakam Tolga Toğan ve Başkan Volkan Yılmaz tarafından dağıtıldı. Tören, çiftçilerin ürünlerini teslim almalarının ardından sona erdi.