Değişen küresel dengeler Türkiye’nin önemini artırdı. Yaşanan deprem, Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Filistin savaşının etkileri, küresel ölçekte yaşanan gelişmeler sonrası demir ve demir dışı metaller sektöründe de geçtiğimiz yıl ihracatta yüzde 13.3 düşüş yaşanarak, 12,7 milyar dolar oldu.

Bu metalendeks’in en önemli projelerden biri olacağını belirten Başkan Çetin Tecdelioglu, "Made in Türkiye algısını oluşturmaya devam edeceğiz, sürdürülebilirlik konusunda sektörümüze yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarımızı sürdüreceğiz, KOBİ’lerimizin ihracatını geliştirmeye yönelik desteğimiz devam edecek, sektörümüzün nabzını tutan ve geleceği projekte ettiğimiz metalendeksi çalışmalarımız devam edecek. 2023 Ocak-Aralık döneminde sektörümüz ihracatı değer olarak yüzde 13,3 azalışla 12,7 milyar dolara ulaşırken, miktar olarak yüzde 10,5 azalışla 2,84 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. 2023 Ocak-Aralık döneminde en çok ihracat 1,66 milyar dolar ile Almanya’ya gerçekleşti. İkinci sıradaki İtalya’ya 764 milyon dolar, üçüncü sırada yer alan ABD’ye ise 648 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Bir önceki döneme göre en fazla ihracat artışı Suudi Arabistan’a yüzde 275 artışla 185 milyon dolar olarak gerçekleşerek 3,7 katına çıktı. Alüminyum sektöründe 4,89 milyar dolar, armatür sektöründe 4,03 milyar dolar, bakır sektöründe 2,07 milyar dolar, mutfak sektöründe 5,73 milyar dolar, hırdavat sektöründe 2,37 milyar dolar, yapı sektöründe 30,05 milyar dolar ve döküm sektöründe 11,33 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi" dedi.

Küresel dengelerde Türkiye’nin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını kaydeden Tecdelioğlu, "2024 yılında da yapacağımız B2B’ler, alım heyetleri, info stantlar, sektörel ticaret heyetleri ve fuarlarla hiç durmayacağız. İhracatçımızı tüm dünyanın farklı lokasyonlarında sektörel bazda çalışmalar yaparak onların daha fazla ihracat ve dünyadan daha fazla pazar payı almaları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 2024 yılının ikinci yarısı için umutluyuz. Beklentilerin aksine küresel ölçekte yaşanacak iyileşmelerle iyi bir ihracat performansı göstererek geçen yılın biraz üstünde rakamlarla tamamlamak başarıdır. Artık her yerde en büyük rakibimiz Çin. Ancak Çin’e karşı ticaretini uzaklaştırmak, azaltmak isteyen ülkelerde bize fırsat doğmakta. Fırsatlar, hızlı teslimat, parsiyel mal yapabilme kabiliyeti gibi birçok fırsatları değerlendirerek ihracatımızı düşürmeden hatta üzerine koyarak çalışmalara devam edeceğiz. 2024’te de metalendeksi en önemli projelerimizden biri olacak. Tüm üyelerimize dağılması, onların paydaş olarak katkıda bulunarak sektörlere yön vermesini istiyoruz. Trade365 adı altında yapmış olduğumuz çalışmalarla tüm dünyaya sektörlerimize tanıtım platformları oluşturarak o platformlarda tüm dünyadaki sektör paydaşlarının ulaşmalarını sağlamaktayız. İhracatın elçileri projesinde hedeflerimiz var. Birçok sektörel teşvik, desteklerle ilgili sektörlerin beklentilerini Bakanlığımıza iletmekteyiz. İhracatın düşüş kök nedenleriyle ilgili raporlar düzenleyip, ihracatımızın yükselmesi ile ilgili Bakanlığımıza da sürekli taze bilgiler vermekteyiz. İhracatımızın arttırılması için yeni bölgelerde, yeni coğrafyalarda Serbest Ticaret Anlaşmalarının yapılması, özellikle Latin Amerika ve Amerika coğrafyasında STA’lar yapılarak o coğrafyada ihracatının artmasıyla ilgili taleplerimiz var. En önemli projelerimizden biri de ham madde ve ham maddeye ulaşım. Bununla ilgili Londra Metal Borsası’na kote depoların Türkiye’de açılması ve bu depoların da firmalarımızın daha hızlı ham maddeye ulaşması, stok miktarlarını azaltarak daha az finansmana ihtiyacının doğmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmekte” dedi.