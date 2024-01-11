Değişim önce zihinde, sonra yönetim kurullarında olacak

Türkiye’de İş Dünyası dergisi Ocak sayısının lansmanını kadın girişimcilerle birlikte kutladı. Derginin son sayısında yer alan ve yönetim kurullarındaki eşitsizliği gözler önüne seren kadın dosyası dikkat çekti.

Türkiye’de İş Dünyası dergisinin son sayısında Türkiye’nin vizyoner isimlerinden biri olan BMC CEO’su Murat Yalçıntaş savunma sanayindeki başarı hikâyesini anlatırken, Türk Dünyası’nda iş yapacak patronlar için çok önemli bilgilerin yer aldığı Türk Devletleri Teşkilatı’na ilişkin hazırlanan dosyada önemli analizler yer aldı. COP28’de ses getiren etkinliklere imza atan ve iş dünyasının güçlü kadınlarından Sultan Tepe, geleceğe ışık tutacak çalışmaları tüm ayrıntıları ile paylaştı. Türkiye’de İş Dünyası dergisi, kadın dosyası ile bir kez daha acı gerçeği gün yüzüne getirdi. Yönetim kurullarındaki kadın eksikliğini gündeme getiren dergi, bunu rakamlarla da pekiştirerek bilançoyu ortaya çıkardı. Bu haberinden yola çıkarak 6’ncı Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ile payda da buluşan dergi, Ocak sayısının lansmanını da 9 Ocak Salı günü kadın girişimcilerle kutlayarak, YAPDER ile birlikte alanında lider kadınları ödüllendirdi.

Türkiye’de İş Dünyası zirve ile aynı payda da buluştu

Açılışta konuşan Türkiye’de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, “Biz bu zirveyi daha çok kadın girişimci olsun diye yapıyoruz. Kadın girişimci sayımız ne kadar fazla olursa dünyamız o kadar güzel olur. Hepimizin gördüğü gibi erkeklerin yönettiği dünya çok iyi değil. Daha çok kadının yönetim kurullarında yer alması ve yaşamda daha etkin olması için böyle bir zirve düzenliyoruz. Amacımız bu zirvede başarılı olan kadınları kamuoyu ile buluşturmak ve bir nebze de olsa farkındalık ortaya koymak. Bugün altıncısını yaptığımız zirve, artık sürdürülebilir bir hale ulaştı ve kadınlar tarafından çok sevildi. Kadın girişimciliğinin en önemli noktası kadınların ayrıntıcılığa önem veriyor olması. Ayrıntılara dikkat ettiğiniz zaman daha az hata yapıyorsunuz. Daha az hatalı dünya için önümüzdeki yılların kadın yılı olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de İş Dünyası dergisinin Ocak sayısında kadın girişimciliğinin masaya yatırıldığını dile getiren Toprak, şunları söyledi; “Dergimizin son sayısında arkadaşlarımız bir kadın dosyasına yer verdi. Burada yönetim kurullarındaki eksiklik dile getirildi ve bu çalışmamız Zirve ile aynı payda da buluştu.”

Zirve, sadece bir iş etkinliği değil

Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi Başkanı Senur Akın Biçer ise, “40-50 yıl öncesine kadar girişimcilikten bahsedilince akla sadece erkekler geliyordu. Ancak burada da dinleme fırsatı yakalayacağımız çok başarılı kadın girişimcilerimizin attığı adımlarla çok hızlı bir ilerleme yaşadık. Türkiye İstatistik Kurumu iş gücü verileri, 1990’larda tüm girişimcilerin yüzde 9’unun kadın olduğunu gösteriyor. Yine aynı veriler, 2020 yılında bu oranın yüzde 16 düzeyine yükseldiğini gösteriyor. Elbette bu ilerleme sevindirici, ancak yeterli değil. Bu oranın toplumsal refahımızı artıracak düzeye erişmesi için kadınlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Ne yazık ki kadınların girişimcilik konusunda karşılaştıkları engeller sadece eğitim, finansman, satış ya da pazarlama ile sınırlı değil. Bunun için eğitimin yanı sıra, kişisel gelişim, katılımcılık, cinsiyet ayrımcılığının kaldırılması gibi noktalarda da politikalar geliştirilmeli” dedi.

Güçlü kadınların, iş dünyasına farklı bakış açıları ve liderlik yetenekleriyle oldukça başarılı olduklarını söyleyen Biçer, ayrıca kadınların liderlik pozisyonlarında yer almasının, genç kızlara ilham kaynağı olarak güçlü birer rol model örneği sunduğunu belirtti.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için sadece kadınlara yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının yeterli olmadığını ifade eden Senur Akın Biçer, sözlerini şu şekilde sonlandırdı; “Bu konu da erkeklerin masanın diğer tarafında gibi görülmeden eşitlik çalışmalarına dahil edilmesi, etkin yer alması önemli. Bu nedenle kadınların iş dünyasında daha etkin olmasının şirketler, toplum ve ülke ekonomisi için çok daha kazançlı olduğunu onlara da anlatmamız, göstermemiz gerekli. Bu noktada zirvemizin önemine de dikkat çekmek isterim. Çünkü Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi, sadece bir iş etkinliği değil. Toplumun kalkınması ve ilerlemesi için bir katalizör işlevi de görüyor. Girişimcilik hayal ile başlar ve aksiyon alarak devam eder. Biz de bu zirvede, aksiyon almış, hayallerini gerçekleştirmek için eyleme geçmiş birbirinden kıymetli kadınlarımızla buluşuyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin mümkün olduğunun kanıtı olan girişimcilik hikayelerini toplumun geniş kesimlerine ulaştırmayı hedefliyoruz.”