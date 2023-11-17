Dehşet verici cinayetin kurbanı olan koca son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadının boğazına makas saplayarak öldürdüğü eşi, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, gece saatlerinde Duman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları bulunduğu ve uzun süredir tedavi gördüğü öğrenilen 3 çocuk annesi Emine Bostan (40), önce sert bir cisimle kafasına vurduğu eşi Eyüp Bostan’ın (48) boğazına makas sapladı. Gözü dönen kadın, daha sonra kendi babası Ahmet G.’yi de seccade ile boğmaya kalkıştı. Sesleri duyan Emine Bostan’ın 18 yaşındaki kızı N.B., dedesini annesinin elinden zor kurtardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Eyüp Bostan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılırken, kadın jandarma tarafından yakalandı. Emine Bostan’ın daha önce eşini ‘Seni öldüreceğim’ diye tehdit ettiği öğrenildi. Suç aleti ile birlikte yakalanan kadın, psikolojik sorunları sebebi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanedeki işlemler sonrasında ailesine teslim edilen Eyüp Bostan’ın cenazesi, Duman Mahallesi’ndeki Merkez Cami’ye getirildi. Bostan’ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.