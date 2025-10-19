DEM heyeti Selahattin Demirtaş'la görüştü

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüştü. Görüşmede, Demirtaş’ın ’Terörsüz Türkiye’ sürecine dair olumlu adımları desteklediği vurgulandı.

Sabah saatlerinde gerçekleşen görüşmenin yaklaşık 2,5 saat sürdüğü öğrenildi. Parti eş başkanları, cezaevi programı kapsamında eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile de bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Tülay Hatimoğulları, Demirtaş’ın ’Terörsüz Türkiye’ sürecinin ilerlemesine yönelik atılacak olumlu ve yapıcı adımların önemine dikkat çektiğini söyledi. Hatimoğulları, Demirtaş’ın hem cezaevi içinde hem de toplumda sürece katkı sunmayı hedeflediğini söyledi. Hatimoğulları, "Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ettik. Kendisi sağlık ve moralleri açısından iyi durumda. Barışa dair umutları yüksek. Arkadaşlarımızın dışarıya gönderdiği mesaj, barış sürecini sonuna kadar destekledikleri yönünde. Demirtaş, barış sürecinin sağlıklı ilerlemesi için yasal düzenlemelerin hızlanması gerektiğini de vurguladı" dedi.

Tuncer Bakırhan ise, Demirtaş’ın demokratik çözüme önemli katkılar sunacağına inandıklarını ifade ederek, "Arkadaşlarımızın yeri artık hücreler ve cezaevleri değil, yanımızda olmalılar. Barışı toplumsallaştırmak için özgür bir şekilde sürece katkı sunmaları gerekiyor. Bu konuda Türkiye halklarının duyarlı olmasını bekliyoruz" diye konuştu.