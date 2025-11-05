DEM Parti Genel Başkanı Hatimoğulları, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti

DEM Parti Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti.

Beraberinde İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ile cezaevine gelen DEM Parti Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile görüştü. Hatimoğulları, cezaevi çıkışında açıklamalarda bulundu. Tülay Hatimoğulları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının artık kesinleştiğini ifade ederek, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer tutukluların serbest bırakılmasıni talep etti.

"Bu sürecin gelişebilmesi, barışın toplumsallaşabilmesi için son derece önemli bir güven sağlayacaktır"

Hatimoğulları, "Silahların susacağı, demokratik siyasetin konuşacağı bugünlerde, toplumun böyle bir beklentisinin oluştuğu bugünlerde, AİHM kararının bir an önce hayata geçmesi acildir, elzemdir, önemlidir, hayatidir ve topluma bir güven sağlayacaktır. Bu sürecin gelişebilmesi, barışın toplumsallaşabilmesi için son derece önemli bir güven sağlayacaktır. Demokratik siyaset susturulmamalıdır bu ülkede. Buradan bir kez daha bizler diyoruz ki, sevgili Selahattin Demirtaş’ın da mesajında ilettiği gibi barış ve demokratik toplum sürecinde yol alabilmek, savaşın ve çatışmaların bu topraklarda kalıcı bir şekilde son bulabilmesi için, onurlu bir barışı bu topraklarda tesis edebilmek için parlamento, Meclis milletvekilleri bütün riskleri göze alarak İmralı’ya gitmeli ve yepyeni bir barış sayfasının açılması için tarihi rollerini oynayabilmelidir" diye konuştu.