Demet Akalın, Kocaelispor için stadyumda konser verdi

Yeni sezonda 1. Lig’de mücadele edecek olan Kocaelispor sezon açılışını Demet Akalın konseriyle yaptı. Maçın başlama saati ve sıcak hava nedeniyle tribünler boş kaldı.

2023-2024 Sezonu’nda 1. Lig’de mücadele edecek olan Kocaelispor yeni sezonu ünlü sanatçı Demet Akalın’ın konseri ve Pendikspor ile yapılan hazırlık maçıyla açtı. Konser saati 18.30 olarak ilan edildi. Ancak aşırı sıcaklardan dolayı tribünler boş kaldı. Katılımın yükselmesi için bir süre daha beklendi ve konser 19.00’da başladı. ‘Kulüp’ şarkısıyla sahaya çıkan Demet Akalın, 40 dakika sahnede kaldı. Tribünleri gezip taraftarları selamlayan, vatandaşların arasında şarkı söyleyen kentli sanatçı konser sonunda şampiyonluk diledi.

Akalın: “Eskiden Metin Tekin’e aşıktım”

Konserden önce Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Dönmez, ünlü sanatçıya yeni sezon forması hediye etti. Aslen Kocaelili olan Demet Akalın konserden önce verdiği demeçte, “En son geldiğimde ikinci şarkıda çok yağmur yağmıştı. Bugün de çok sıcak. Bir Gölcüklü olarak, İzmitli olarak Kocaelispor’a başarılar diliyorum. İnşallah şampiyonluk kutlamalarını da görürüz” dedi. Futbolla ilgisi hakkındaki sorulara ise Akalın, “Ben Beşiktaşlıyım ama evde iki tane canavar gibi Galatasaraylı var. Okan Bey hiç maçlara gitmez. Beni uğur yapar. Eskiden Metin Tekin’e aşıktım. Onun için koyu bir Beşiktaşlıyım. Ama kalbim tabii ki her zaman memleketten, Kocaelispor’dan yana. İnşallah bu sene şampiyon oluruz ve güzel bir şovla kutlarız. İlk önce memleketimin şampiyon olmasını isterim” ifadelerini kullandı.

“Beni arayan olmadı”

Kongre sürecinde Kocaelispor’a yönetici olma isteğiyle ilgili sözlerinin hatırlatıldığı ünlü sanatçı, “‘Beni yönetime alın’ diyorum. Ama beni arayan olmadı” dedi. Yönetici Orhan Dönmez ise kendisini Mehmet Açık aracılığıyla gıyabında üye yaptıklarını ve tüzük gereği bir sonraki kongrede, Allah kısmet ederse şampiyon takımın yöneticisi olacağını söyledi. Akalın “İnşallah” yanıtını verdi.

“Bu sıcakta deli olsa dışarı çıkmaz ama”

Akalın, tüm taraftara da “Bütün maçlara bekliyoruz. Pazar gününe denk gelirse ben de güzel bir maça gelmek isterim” sözleriyle çağrıda bulundu. Tribünlerin boş olmasıyla ilgili “Önemli olan burada olmam. Kalbimizin burada olması, gelmiş olmak. Çok sıcak diye bana yazmışlar. Olsun. Şampiyonluk gecesinde telafi ederiz” açıklamasında bulunan Demet Akalın, konser sırasında ise “Bu sıcakta deli olan dışarı çıkmaz ama siz takımınız için ve bizi yalnız bırakmamak için dışarı çıktınız. Sağ olun, Allah razı olsun. İnşallah sezon sonunda da şampiyonluğa geliriz. Biz İzmitliyiz. Umutluyuz herhalde” sözlerini kaydetti.

Sahayı boşaltmaya çalıştılar

Demet Akalın konseri öncesinde ve sırasında sahanın çimlerinin zarar görmemesi için sık sık uyarı yapıldı. Konser sırasında da görevliler dışında kimse sahaya sokulmadı. Ancak tribünlerin boş kalması ve sahnenin dolu tribüne arkası dönük yerleştirilmesi sonucunda tribünlerin kapıları açıldı, stattaki herkes sahaya indi. Konserin son şarkısında sahaya inen vatandaşları ve taraftarları yeniden tribüne çıkarmak için dakikalarca anons yapıldı. Sahanın boşaltılmasının ardından takımlar ısınmak için sahaya çıktı.