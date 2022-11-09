Demet Sabancı'dan el emeği göz nuru döken kadınlara özel destek

Esenyurtlu kadınların ürettiği ürünler, İş İnsanı Demet Sabancı tarafından beğeniyle karşılandı.

İş İnsanı Demet Sabancı, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’u makamında ziyaret etti. Başkan Bozkurt, Sabancı ile birlikte belediye bünyesindeki kursiyerlerin el emeği ürünlerinin bulunduğu sergiyi gezerek kadınların üretime katılması için yapılan çalışmaları anlattı.

Esenyurt’taki kadınların üretime katılmasını sağlamak adına yapılan çalışmaları yakından takip etmek için Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’u makamında ziyaret eden İş İnsanı Demet Sabancı, kadınların ürettiği ürünleri beğeniyle karşıladı. Başkan Bozkurt, Sabancı ile birlikte belediye bünyesindeki el sanatları kurslarında eğitim alan kadınların el emeği ürünlerinin bulunduğu sergiyi gezerek ilçedeki kadınların üretime katılması, ev ekonomilerine destek sağlanması için yapılan çalışmaları ve projeleri anlattı. Rengârenk kıyafetlerin, süs eşyalarının ve tabloların bulunduğu sergiyi ilgiyle gezen Demet Sabancı’ya el emeği ürünler hediye edildi.