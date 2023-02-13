Demir: 'Yaralar sarılacak'

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tedavi için Samsun’a getirilen depremzedeleri hastanede ziyaret ederek, “Allah’ın izniyle tahmin edilenden daha kısa sürede bu yaralar sarılacak. Hiç endişe etmeyin” dedi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki büyük depremin etkileri sürüyor. Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman’ı etkileyen yüzyılın afetinin yaralarının sarılması için tüm Türkiye seferber oldu. Deprem sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in koordinasyonunda hızla harekete geçen belediye ekipleri de bölgedeki çalışmalarını sürdürürken yaralı depremzedelerden bazıları da tedavi için Samsun’daki hastanelere getirildi. Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay’dan getirilerek Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileterek tüm ihtiyaçları için gerekli desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Demir, ayrıca eski eski AVM binasında kurulan Yardım Koordinasyon Merkezi’nde incelemelerde de bulunarak yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaret sırasında Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Depo Sorumlusu Abdullah Oymak’ın Gaziantep’in Nizip ilçesi Belkız Mahallesi Yunus Emre Sokak’taki evleri kullanılamaz hale gelen yakınlarının durumu ile ilgili bilgi aldı. Oymak’ın depremzede kız kardeşi AK Parti Nizip Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi ve Tanıtım Medya Başkanı Dilek Oymak İmamoğulları ile telefonla görüştü. Oymak’ın annesi Gülizar Oymak, babası Halil Oymak, kardeşleri ve yeğenlerinin yardım çadırında kaldıklarını öğrenen Başkan Demir, Büyükşehir Belediyesi’nin ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman yanında olduklarını söyledi.

“Endişe etmeyin, yaralar sarılacak”

Deprem bölgesinde bulunan İmamoğulları’na ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Hem bölge illerinde hem de Yardım Koordinasyon Merkezimizde ekiplerimiz, sahada canla başla çalışıyor. Büyük geçmiş olsun. Göçük altında kalarak vefat eden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Onlar şehit oldu. Hepimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Zor durumda olduğunuzu biliyoruz. Bütün devlet, millet yanınızda. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için dimdik ayaktayız. Allah’ın izniyle tahmin edilenden daha kısa sürede bu yaralar sarılacak. Hiç endişe etmeyin” diye konuştu.

İmamoğulları ise Başkan Demir’e teşekkür ederek “Başkanım, aradığınız için çok teşekkür ediyorum. Burada çok sayıda ev yerle bir oldu. Anne ve babamın da evi büyük hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Allah kimseye yaşatmasın çok zor bir durumdayız. İnşallah her şey yeniden düzelecek başkanım” ifadelerini kullandı.