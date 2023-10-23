Demir Export geliştirdiği çalışma ile TÜBİTAK ARDEB 1001 kapsamında, özel sektörde desteklenen tek projenin sahibi oldu

TÜBİTAK ARDEB 1001 kapsamında gerçekleşen 1654 başvuru arasında özel sektörde desteklenen proje, Demir Export ekibi tarafından geliştirilen ‘Flotasyon Devrelerinde Yapay Zeka Destekli Köpük Analiz Algoritmasının Geliştirilmesi ve Tesis Ölçekli Uygulanması’ isimli çalışma oldu.

Madencilikte dijitalleşme ve kaynakları verimli kullanma odağında çalışmalarını sürdüren Demir Export, Ar-Ge çalışmalarının merkezine bunlarla beraber yapay zekâ uygulamalarını alıyor ve projelerini bu eksen etrafında geliştiriyor. Bundan hareketle, uzun soluklu bir çalışmanın sonunda, bütünüyle Demir Export Proje ve Ar-Ge ekipleri tarafından geliştirilen ‘Flotasyon Devrelerinde Yapay Zeka Destekli Köpük Analiz Algoritmasının Geliştirilmesi ve Tesis Ölçekli Uygulanması’ isimli proje önerisi hazırlandı ve TÜBİTAK ARDEB 1001 kapsamında değerlendirilmek üzere sunuldu. Yapılan değerlendirmeler sonunda proje kabul edilerek çalışmanın TÜBİTAK’ın ‘Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’ kapsamında hayata geçmesine karar verildi.

Verilen bilgiye göre, çıktı ve etki odaklı süreç yönetimi etrafında değerlendirilen projenin danışmanlığını Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Öğretim Üyelerinden Dr. E. Caner Orhan, yürütücülüğünü Dr. Ahad Harzanak (Demir Export), araştırmacılığını ise Haydar Çınar (Demir Export) ve Dr. Özgür Özcan (Hacettepe Üniversitesi) gerçekleştirecek.

Desteklenen bu proje, 540 bin lira bütçeye sahip olup çalışma kapsamında bir doktora ve bir yüksek lisans öğrencisi olacak şekilde iki kişilik bursiyer kadrosu bulunmaktadır.

TÜBİTAK ARDEB 1001 kapsamında özel sektöre ait desteklenen tek proje niteliğindeki çalışma madencilikte dijitalleşmeye yönelik öncü proje konumunda yerini almakta.