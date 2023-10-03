Demir Export'un diktiği fidan sayısı 1,5 milyona ulaştı

Demir Export, Doğaya Yeniden Kazandırma projesi kapsamında 9 milyon metrekare büyüklüğündeki alana 1,5 milyon fidan dikti.

Madencilik faaliyetlerini sürdüren Demir Export, 2008’de Sivas’ın Kangal ilçesinde başlattığı ‘Doğaya Yeniden Kazandırma’ projesi kapsamında bugüne kadar 1,5 milyon fidan dikti. Faaliyetlerini sürdürdüğü bölgelerde istihdam oluşturarak bölgesel kalkınmaya katkıda bulunan şirket, sivil toplum örgütleri, resmi kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde hayata geçirdiği projelerle de çevre ve insan odağında sürdürülebilir madenciliğe yatırım yapıyor.

Sanayi ve ihracat için değerli madenleri yerel iş gücü desteği ile üretip ülke ekonomisine kazandıran şirket, üretimini sürdürdüğü bölgelerde, öncesinde taşlık ve ham toprak olan alanları planlı bir şekilde ağaçlandırarak doğaya kazandırıyor. Bu kapsamda ‘Doğaya Yeniden Kazandırma’ projesiyle 9 milyon metrekare büyüklüğündeki bir alan ağaçlandırıldı ve alanda yapay göletler oluşturularak doğal yaşama sunuldu.

Milyonlarca metrekare büyüklüğündeki alan rehabilite edildi

Taşlık ve ham toprak olan milyonlarca metrekare büyüklüğündeki alana, bölgenin iklimine ve toprağına uygun şekilde çam, meşe, akçaağaç, akasya, badem ve iğde gibi türlerden oluşan 1,5 milyon fidan dikilip bölgeye kazandırıldı. Şirket, önümüzdeki dönemde de çalışmalarını aktif şekilde sürdürmeyi ve kapsamı daha da genişletip bugüne kadar diktiği fidan sayısını katlayarak bölge doğasına kazandırmayı hedefliyor.