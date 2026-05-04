Demir ustası felçli canlara 'umut' oluyor: 9 yılda bin hayvanı ayağa kaldırdı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yaşayan hidrolik ustası Abdülmenaf Çelik, 20 metrekarelik deposunu adeta yaşam atölyesine çevirdi. Kendi imkanları ve hayvanseverlerin desteğiyle felçli ve ampute hayvanlar için yürüteç üreten Çelik, 9 yılda kedi, köpek, kuzu ve tavşan gibi bine yakın canlıyı yeniden hayata bağladı.

Dilovası ilçesinde bir fabrikada işçi olarak çalışan 40 yaşındaki Abdülmenaf Çelik, mesaisinden kalan vakitleri engelli hayvanların hayatını kolaylaştırmak için harcıyor. 9 yıl önce sosyal medyada gördüğü bir mama kampanyasıyla hayatı değişen evli ve 2 çocuk babası Çelik, o günden bu yana binlerce kilometre yol kat ederek hem hayvanlara yürüteç ulaştırıyor hem de çocuklara merhamet duygusunu aşılıyor.

"Demiri merhametle şekillendirince hayatlar değişiyor"

Mesleği olan hidrolik ustalığını hayvanların sağlığı için kullanan Çelik, yürüteç yapım sürecini şu sözlerle anlattı:

"Ben bir hidrolik ustasıyım. Bir demiri sevgiyle dövdüğünüzde, merhametle şekillendirdiğinizde aslında başka bir hayatın kolaylaştığını görebilirsiniz. Demir kendi başına soğuktur ama ona sevginizi kattığınızda birçok yuvayı ısıtabilecek bir duruma gelir. 9 yıl önce bir kediye yürüteç yaparak başladık ve bugün yaklaşık bine yakın canlımızı ayağa kaldırmanın gururunu yaşıyoruz."

50 şehir gezip çocuklara merhameti anlattı

Sadece yürüteç yapmakla kalmayan Çelik, Türkiye genelinde 50’ye yakın şehri dolaşarak çocuklarla bir araya geliyor. Amacının hayvan sevgisi üzerinden toplumsal bir dönüşüm sağlamak olduğunu belirten Çelik, "Bir kediye taş atmayan, bir köpeğe tekme atmayan bir çocuk yetiştirirsek; bugün üzülerek izlediğimiz çocuk ölümleri ve kadın cinayetleriyle karşılaşmayız. Bizim en büyük amacımız çocuğun eline taş vermek değil, o taşı yere bıraktırmaktır" dedi.

"O su kabına değil, insanlığınıza tekme atıyorsunuz"

Hayvanlara yönelik şiddete de dikkati çeken fedakar usta, "Maalesef insan odaklı olaylar hayvanlara da sirayet ediyor. Bilerek ezilen, dövülen hayvanlar var. Siz bir apartmanın önündeki su kabına tekme attığınızda aslında o kaba değil, kendi merhametinize ve insanlığınıza tekme atmış oluyorsunuz. Umudum hiçbir canlının yürütece ihtiyaç duymaması, ama ihtiyaç duyduklarında biz buradayız" ifadesini kullandı.

Sosyal medya üzerinden gelen taleplerle yurt içi ve yurt dışına yürüteç gönderen Abdülmenaf Çelik, Dilovası’ndaki küçük atölyesinde iyiliği bulaştırmaya devam ediyor.