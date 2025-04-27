Demirin ucu elektrik teline temas edince facia yaşandı: 3 yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde elektrik akımına kapılan üç kişi yaralandı.

Olay, 11.30 sıralarında Çamlıtepe mahallesi İnci sokak No:18’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ev sahibi U.E., iş arkadaşları E.Y. ve G.Y.’yi yardıma çağırdı. Balkona çıkarılan yaklaşık 7 metre uzunluğundaki demir çerçeveyi yukarı çekmeye çalıştıkları sırada, demirin ucu yüksek gerilim hattına temas etti. Elektrik akımına kapılan 3 kişi bir anda yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan U.E., E.Y. ve G.Y., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kocaeli Şehir Hastanesi’nin yanık ünitesine sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.