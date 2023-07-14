Demirtaş'ın yolları hem güzel hem güvenli

Osmangazi Belediyesi, Demirtaş Barbaros Mahallesi’ndeki sokaklarda bordür ve tretuvar çalışması yaptı. Tretuvar çalışması yapılan yolların genişliği de 8 metreden 12 metreye çıkartılarak, bölge ulaşımı hem yaya hem de araç trafiği açısından daha rahat ve güvenli hale getirildi.

Osmangazi Belediyesi, ilçenin birçok mahallesinde yaptığı asfalt kaplama ve bakım onarım çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç duyulan mahallelerde de gerçekleştirdiği tretuvar çalışmaları ile kaldırımları yeniliyor. Vatandaşların daha rahat bir yaşam sürmesini sağlamak adına Demirtaş Barbaros Mahallesi’nde yer alan 441, 460, 474 ve 473’üncü sokaklarda, bordür ve tretuvar çalışması yaptı. Bölgedeki 4 sokak için toplam 2 bin 155 metrekare tretuvar çalışması gerçekleştirildi. 2,5 metre genişliğindeki tretuvar çalışması ile sokakların çehresi daha estetik bir görünüme kavuşurken, yayaların ulaşımı daha kolay bir hale geldi. Yürütülen titiz çalışmalar sonucu tretuvarların başlangıç ve bitiş noktalarına engelli vatandaşlar ve bebek arabalarının kolayca erişebilmesi için rampalar yapıldı. Ayrıca tretuvarların üzeri yerleştirilen özel taşlar ile görme engelli vatandaşlar da kaldırımları daha rahat ve güvenli şekilde kullanabilecek.

Yollar 4 metre genişledi

Bölgedeki yolları araç trafiği adına da rahatlatmak isteyen Osmangazi Belediyesi, tretuvar çalışması yapılan sokakları genişletti. Mevcut yolların genişliğinin 8 metreden 12 metreye çıkartılmasıyla birlikte bölgedeki trafik sıkışıklığı ve araç parklanma sorunu da ortadan kalkmış oldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kaldırımları daha güvenli hale getirerek vatandaşların can ve mal güvenliğini koruyup, trafik kazalarının da önüne geçtiklerini söyledi. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, “Bursa’nın planlı gelişim bölgelerinden olan Demirtaş, bugüne kadar yaptığımız hizmetlerle şehrin cazibe merkezi oldu. Bu bölgede tam anlamıyla örnek şehircilik hamlesi gerçekleştirdik. Demirtaş bölgemize vatandaşlarımızın ihtiyacına göre hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Demirtaş Barbaros Mahallesi’ndeki sokaklarda bordür ve tretuvar çalışması yaparak, yolları daha geniş ve güvenli hale getirdik. Demirtaş’ta yaşayan hemşehrilerimize hayırlı olsun.” dedi.

Demirtaş Barbaros Mahallesi sakinleri de Başkan Dündar’a belediyenin hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.