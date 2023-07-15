Demokrasi ve milli birlik gününde ücretsiz ulaşım hizmeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bugün saat 18.00’den gece saat 01.00’e kadar ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu yılki program, İzmit Seka Park’ta gerçekleştirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde saat 18.00 itibariyle kendi bünyesine ait otobüs hat ve tramvaylarda gece 01.00’e kadar ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Vatandaşlar bu saatlerde farklı noktalardan İzmit’e ve yine İzmit’ten belirlenen güzergahlara ücretsiz şekilde ulaşımlarını sağlayabilecek. Ücretsiz hatlar; 10, 11, 13, 20, 25, 45, 62, 65, 65T, 70, 80, 90, 100, 105, 114, 115, 115Ç, 124, 135, 145, SH1 ve SH2 olarak belirlendi.