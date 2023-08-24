Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kadrosuna Süper Lig'den 3 isim

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri için açıklanan 27 kişilik kadrosunda Beşiktaş'tan Masuaku ve Muleka ile Galatasaray'dan Bakambu da yer aldı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kadrosuna Süper Lig'den 3 isim
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri için açıklanan 27 kişilik kadrosunda Beşiktaş’tan Masuaku ve Muleka ile Galatasaray’dan Bakambu da yer aldı.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde mücadele edecek olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde milli takım kadrosu açıklandı. 27 kişilik kadroda Beşiktaş’tan Masuaku ve Jackson Muleka ile Galatasaray’dan Cedric Bakambu da kendilerine yer buldu.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti 9 Eylül’de Sudan, 12 Eylül’de de Güney Afrika ile karşılaşacak.