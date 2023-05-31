Deneme amacıyla ekilen tahıl ve aromatik bitkiler incelendi

Kırklareli’nin Vize ilçesi kırsalındaki Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne bağlı deneme tarlalarında yulaf, arpa, buğday, tıbbi-aromatik bitki üretim alanları ve çeşitleri, teknik ekipler tarafından incelendi.

Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen demonstrasyon çalışmalarında, ilçedeki üreticilere yönelik teknik gezi programı düzenlendi. Vize ilçesindeki üreticilere, yerli ve milli çeşitlerin tanıtılması, bölgede yerli çeşitlerin kullanımının artırılması amacına yönelik teknik bilgiler verildi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne bağlı deneme tarlalarında; yulaf, arpa, buğday, tıbbi-aromatik bitki üretim alanları ve çeşitleriyle ilgili, Enstitü Müdürlüğü teknik personelleri eşliğinde üreticilere bilgilendirme yapıldı. Islah çalışmaları, çeşitler arasındaki farklılıklar ve üretim süreci yerinde incelendi.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Vize ilçesinin tarımsal anlamda verimli tarım arazilerine sahip ve üretici profili yeniliklere açık durumda olduğundan dolayı böyle bir teknik gezi yapıldığını vurguladı. Aksoy, üreticilerimizin gelişimine katkı sağlamak amacıyla gerek eğitim çalışmalarının gerekse bu tarz iyi uygulamalara yönelik teknik gezilere devam edileceğini ifade etti.