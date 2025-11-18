Deneme sahasından elde edilecek veriler bölge tarımına yön verecek

Edirne’de tarımsal üretimde verimliliği artırmak amacıyla Tarım İl Müdürlüğü ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen "farklı toprak işleme yöntemlerinin ve ekim zamanlarının ayçiçeği verim ve verim unsurlarına etkileri" projesi çerçevesinde Merkez Sarayakpınar köyünde uygulama denemeleri devam ediyor.

Proje çerçevesinde, köyün üreticilerinden Dr. Birol Deviren’e ait tarlada gerçekleştirilen çalışmalarda bu yıl ayçiçeği-buğday münavebe sistemi çiftçi şartlarında test ediliyor. Ayçiçeği sonrası buğday ekilişlerinde üç farklı toprak işleme yönteminin buğday verimine etkileri inceleniyor. Bu yönüyle proje, hem bölge çiftçisine hem de akademik çalışmalara ışık tutacak nitelikte veriler üretmeyi hedefliyor.

Çalışmalar, Edirne Tarım İl Müdürü İslam Köse ile Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nadi Aygen’in katılımıyla yerinde incelendi. Sürdürülen uygulamaların bölgedeki üreticilere modern ve sürdürülebilir üretim modelleri kazandırmak açısından önemli olduğunu belirten İl Müdürü Köse, proje sayesinde hem toprak işleme tekniklerinin karşılaştırılacağını, hem de en yüksek verimi sunan yöntemlerin çiftçilere aktarılacağını ifade etti.

Uzmanlar tarafından yürütülen bilimsel gözlem ve ölçümler, hasat döneminde sağlanacak sonuçlarla birlikte tarımsal üretimde verimlilik, maliyet yönetimi ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda yol gösterici olacak.

Projenin sonunda elde edilecek verilerin, özellikle Trakya bölgesinin stratejik ürünü olan ayçiçeği ve buğday üretiminde çiftçiye önemli katkıların sağlaması bekleniyor.