Denetimde ceza yememek için cam filmlerini söktüler

Edirne'de polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetiminde araçlar didik didik arandı, araçlarda bulunan cam filmleri tek tek söktürüldü.

Denetimde ceza yememek için cam filmlerini söktüler
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’de polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetiminde araçlar didik didik arandı, araçlarda bulunan cam filmleri tek tek söktürüldü.

Edirne’de asayiş ve trafik ekipleri tarafından Zübeyde Hanım Caddesi başta olmak üzere şehrin kalabalık noktalarında gerçekleştirilen uygulamada, durdurulan araçlarda bulunan kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı denetimde sürücülerin evrakı kontrol edilirken, araçların bagajları ve koltuk kısımları didik didik arandı.

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Cam filmlerini elleriyle söktüler

Araçlarında cam filmi olduğu belirlenen sürücülere, filmlerin sökülmesi konusunda uyarıda bulunuldu. Sürücüler ceza yememek için araçlarındaki cam filmlerini söktü.