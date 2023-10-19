Denetimde sürücü isyan etti: 'Bir tane kurban buluyorlar, cezasını kesip gönderiyorlar'

Kadıköy’de dron destekli trafik denetiminde yaya geçidinde yol vermeyen sürücülere ceza kesildi. Görüntüleri izlemek isteyen bir sürücü, “Bunlar hep böyle yapıyorlar. Bir tane kurban buluyorlar, cezasını kesip gönderiyorlar” dedi.

İstanbul Kadıköy’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve sivil trafik polisleri, Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde dron destekli yaya geçidi denetimi gerçekleştirdi. Yayalara geçiş hakkı tanımayan 9 sürücüye toplam 13 bin 853 lira para cezası uygulandı. Denetimlerde bir sürücü, görüntüleri izledikten sonra ceza kağıdını imzalayacağını söyledi. Sürücü görüntüleri izlerken uzun süre polis memurları ile tartıştı.

“Konu yaya ise bunun için gerekli önlemleri alsınlar”

Görüntüler üzerine konuşan sürücü Yiğit Pala, “Bunlar hep böyle yapıyorlar. Bir tane kurban buluyorlar, cezasını kesip gönderiyorlar. Başka yaptıkları hiçbir şey yok. Konu yaya ise bunun için gerekli önlemleri alsınlar. Önümüzden gelen bir tane araç var, araç benim önüme giriyor. Otobüs vardı, onu sollayıp geçeceğim diye orada ceza yazıyor. Yaya benim arkamdan geçiyor, videoyu görebilirsiniz sizlerde” dedi.