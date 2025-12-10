Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden SİBESO'ya Nezaket Ziyareti

Silivri Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih Serdar Şayan, Müdür Yardımcısı Gülşah Gür ve Şef Salih Aksoy, Silivri Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret etti. Ziyarette kurumlar arası dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

Kamu Hizmetlerinde İş Birliği Mesajı

Ziyaret kapsamında, Denetimli Serbestlik biriminin ilçede yürüttüğü çalışmalar ve esnafla olan iş birlikleri değerlendirildi. Başkan Nuray Koçer, nazik ziyaret dolayısıyla konuklarına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Değerli kurum temsilcilerimiz, her zaman yanlarında olduğumuz ve desteklerimizi esirgemediğimiz için nezaket ziyaretinde bulundular. Kamu hizmetlerinde gösterdikleri özverili çalışmalarında başarılar diliyorum. Birlikte üretmeye, birlikte güçlenmeye devam edeceğiz.”

Esnaf ve Kamu Birlikteliği Güçleniyor

Oda yönetimi, kamu kurumlarıyla koordinasyonun önümüzdeki dönem daha da artacağını, esnafın gelişimine katkı sağlayacak ortak projelerin gündemde olduğunu belirtti.

Silivri’de toplumsal faydaya yönelik çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.