Denetimli serbestlik yükümlüleri 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanları toprakla buluşturdu

Denetimli serbestlik ve yükümlüleri, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Atatürk Orman Çiftliği’nde fidan dikti.

Denetimli serbestlik uygulamalarından biri olan kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma yükümlülüğü, diğer bir ifadeyle kamu hizmeti cezası, çevreye ve topluma katkı sağlamayı hedefleyen bir etkinlik gerçekleşti. Kamu hizmeti cezası yükümlülüğünü yerine getiren denetimli serbestlik ve yükümlüleri, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğinde, ‘Geleceğe nefes, insanlığa nefes’ sloganıyla yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Çevreye katkı, topluma kazandırma

Denetimli serbestlik müdürlüklerince yürütülen, kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma yükümlülüğü, kamu hizmeti cezası, birçok kurum ve kuruluşla iş birliği içinde etkin bir şekilde uygulanıyor. Özellikle fidan dikimi, ormanların bakımı ve hatıra ormanlarının oluşturulması gibi çevre odaklı faaliyetler, bu cezanın infaz sürecinde yer alıyor. Bu uygulamalar, cezanın sadece bir yaptırım olmaktan çıkıp, toplumsal fayda üreten, sürdürülebilir ve yapıcı bir sürece dönüşmesi sağlanıyor.

Bu çalışmalar aracılığıyla, yükümlü ve hükümlülerin toplumsal sorumluluk ve çevre bilincinin geliştirilmesi, topluma yeniden entegrasyon süreçlerine aktif olarak katılmaları hedefleniyor.

Protokol ve yükümlülerin katılımıyla tören

Bu anlayış doğrultusunda, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde Ankara’nın simge mekanlarından Atatürk Orman Çiftliği Ağaçlandırma Sahası’nda büyük bir fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vural Balcı, Ankara Cumhuriyet Savcısı Sema Sonay Gökşen ve Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Sabiha Gürsoy’un yanı sıra, denetimli serbestlik müdürlükleri, açık ceza infaz kurumu yetkilileri ve personeli de etkinliğe katıldı. Kamu hizmeti yükümlülüğünü yerine getiren yükümlü ve hükümlü vatandaşlar da etkinliğin merkezinde yer alarak fidanlarını bizzat dikti.

Geleceğe umut olan fidanlar toprakla buluştu

Katılımcılar, hep birlikte kürek sallayarak geleceğe umut olacak yüzlerce çam, meşe ve çeşitli türdeki fidanı dikti.