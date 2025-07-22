Denetimli Serbestlikten Eğitime Destek Eli
Yükümlüler, okulları yeni döneme hazırlıyor
Silivri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, denetimli serbestlik sisteminin 20. yılı kapsamında yürütülen “Bizim Okullarımız Bizim Çocuklarımız Bizim Çocuklarımız Projesi” çerçevesinde önemli bir çalışmaya imza attı.
Silivri TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde 2025 yaz tatili boyunca, denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler tarafından temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Projeyle çocukların okullarda bulunmadığı yaz döneminde yapılan bu çalışmalar sayesinde eğitim-öğretim yılı öncesinde okulların ihtiyaçları karşılanarak hazırlık sürecine katkı sunuldu.
"Topluma Güven, Bireye Umut" anlayışıyla yürütülen uygulama, yükümlülerin toplumla uyumunu artırmak, sosyal fayda sağlamak ve eğitime destek olmak amacı taşıyor.
Gelecek birlikte güzelleşecek mesajıyla tamamlanan paylaşımda, toplumsal dayanışmanın ve sosyal rehabilitasyonun önemi vurgulandı.