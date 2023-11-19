Deney Hayvanları kullanım eğitim programı tamamlandı

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Deney Hayvanları Üretim, Bakım ve Araştırma Merkezi, 7. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası eğitimi tamamlandı. Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim programına 36 araştırmacı katıldı.

Balıkesir Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Bakım ve Araştırma Merkezi tarafından, Balıkesir Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunun izni, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliği ile 7. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı başarıyla tamamlandı.

Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim programının; teorik dersleri çevrimiçi, uygulamalı dersleri ise yüz yüze gerçekleştirildi. Teorik derslerin çevrimiçi, uygulamalı derslerin yüz yüze gerçekleştirildiği deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim programına 36 araştırmacı katıldı.

Sertifika programı ve merkezin çalışmaları hakkında bilgiler veren BAÜN-DEHAM Müdürü Prof. Dr. Cengiz Ceylan, Balıkesir Üniversitesi akademisyenleri tarafından verilen derslere 36 kursiyerin katıldığını söyledi. Merkez Müdürü Prof. Dr. Cengiz Ceylan, bölgede düzenli olarak bu alanda kurs veren Balıkesir Üniversitesinin eğitimin yanı sıra üniversitelerarası çalışma ve projelere de zemin hazırladığını sözlerine ekledi. Eğitim programlarının ilerleyen süreçte de devam edeceğini belirten Müdür Prof. Dr. Cengiz Ceylan, merkez çalışmalarına verdiği destek dolayısıyla başta Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu olmak üzere, kursa destek veren akademisyenlere, BAÜNDEHAM, BAÜNSEM ve BAUZEM personeline teşekkür etti.