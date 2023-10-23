Dengesini kaybedip balkondan düşen alkollü şahıs kamerada

Ankara’da alkollü olduğu iddia edilen ve çevreye rahatsızlık veren bir kişi, polislerle tartıştığı sırada evinin balkonundan düştü. Düşen şahsın hastanede yaşam savaşı verdiği öğrenilirken, korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kızılcahamam ilçesi Yenice Mahallesi Yenice Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre alkolün etkisinde olduğu iddia edilen Uğur Yılmaz, evinin balkonundan bağırarak çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polislerle uzun süre tartışan Yılmaz, evinin eşyalarını balkondan aşağıya atmaya başladı. Tartışma sırasında dengesini kaybeden Yılmaz, birinci kattaki evinin balkonundan düşerek yere çakıldı. Korku dolu o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yılmaz’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.