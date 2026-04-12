Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü

Sakarya’nın Karasu ilçesinin belirli bir sahil kısmında etkili olan kıyı erozyonu nedeniyle eski bir tatil köyündeki villa ve havuzların çökmesinin ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölgede kapsamlı bir çalışma başlattı.

Karasu Mahallesi sahilinde yer alan ve bir dönemin popüler projelerinden olan eski tatil köyü, dalgaların kıyıyı aşındırmasıyla yıkılma noktasına geldi. Bölgede yaşanan tehlike üzerine harekete geçen bakanlık ekipleri, kıyı erozyonunu durduracak projeyi hayata geçirdi. Karasu Mahallesi Muhtarı Şefik Kır, devam eden tahkimat çalışmalarıyla sahil şeridinin koruma altına alınacağını ifade etti.

"Deniz en az 100 metre ilerideydi"

Kıyı erozyonunun tahrip ettiği alanın geçmişi hakkında bilgi veren Muhtar Şefik Kır, "Özel bir imarla beraber tatil köyü ruhsatı alınarak 1985 yılında inşaatına başlandı. 1990-1995 yıllarında da inşaatı tamamlandı. Turizme etki edecek şekilde hizmete açılacağı zamanlar, kıyı erozyonu da kendini gösterdi. Bu sahilde deniz en az 100 metre ilerideydi. Bugün ise deniz içeriye girdi ve sıfıra kadar geldi. Buraya bir tedbir alınması de gerekiyordu" dedi.

"Sahil koruma duvarı inşaatına fiilen başlandı"

Yıllardır beklenen projenin uygulama aşamasına geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kır, "Yaklaşık 13-14 yıllık bir proje olan sahil koruma duvarı çalışmasının iki yıldır takipçisi olduk. Şu an Maden Deresi’nin Karadeniz ile birleştiği yerde mendirek çalışması ve sahil koruma duvarı inşaatına fiilen başlandı" şeklinde konuştu.

Bölgedeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, kıyı şeridindeki diğer yapıların da benzer bir tehlikeyle karşılaşmasının önüne geçilmesi planlanıyor.