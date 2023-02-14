Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara’da düzenlenen törenlerin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek “Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için CHP Genel Merkezi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tören düzenlendi. CHP Genel Merkezi önündeki törene, Deniz Baykal’ın ailesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP eski yöneticileri ve partililer katıldı. Baykal, CHP Genel Merkezi ve TBMM’de düzenlenen törenin ardından Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedilmek üzere Devlet Mezarlığı’na götürüldü. Buradaki törenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı. Başkan Muhittin Böcek de Baykal’ın tabutuna omuz verdi. Devlet Mezarlığı’na defnedilen Deniz Baykal’ın kabrine toprak atan Başkan Böcek, Baykal ailesine baş sağlığı diledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Türkiye önemli bir siyaset adamına veda etti. Çok üzgünüz. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.