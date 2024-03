Deniz Dalgıç'ın Mudanya'yı geleceğe taşıyacak projelerini açıkladı

CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, “Çiftçimize, esnafımıza, kadınımıza, gencimize, çocuğumuza, emeklimize ve Mudanya’ya sözümüz var. İnsan onuruna yaraşır, yaşanabilir ve güvenli bir Mudanya oluşturacağız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Mudanya’yı geleceğe taşıyacak projelerini, “Dirençli ve güvenli Mudanya, sağlam altyapı, konforlu ulaşım, yeşil belediyecilik, üreticiye tam destek, turizmle kalkınma, kültür ve sanat kenti, sosyal belediyecilik, ortak yaşam ve öğrenen belediyecilik” olmak üzere dokuz başlık altında duyurdu.

“Mudanya’yı dönüştüreceğiz”

“Mudanya Deniz’le kazanacak” sloganlarıyla kürsüye çıkan Deniz Dalgıç, “Mudanya’nın pek çok sorunu var. Bu sorunları çözmek için siyasete girdim. Kısa sürede bunları çözeceğiz. Bir Mudanyalı olarak bana dokunuyor. Mudanya’yı değiştirmek, dönüştürmek, geleceği yeniden inşa etmek zorundayız.Sürekli gelişen, öğrenme odaklı bir belediye olacağız. Projelerimize yenilerini ekleyerek yola devam edeceğiz.” dedi. Mudanyalılara projelerini hızla yaşama geçirme sözü veren Dalgıç, “Tüm bunlar neticesinde sokaklarında gezilebilir, tarımsal ürünleri talep edilir, insan onuruna yaraşır, yaşanabilir, güvenli bir Mudanya oluşturacağız. Mazeret üretmeden, çözüm ve maharet üreteceğiz. Mudanyamız herkes için güvenli, herkes için rahat, herkes için huzurlu olacak. Bunun için çok ama çok çalışacağız. Söz veriyorum.” diye konuştu.

Afete karşı dirençli Mudanya

Öncelikle Mudanya’yı depreme ve her türlü afete karşı dayanıklı, dirençli ve güvenli hale getireceğini vurgulayan Deniz Dalgıç, ıslah ve dönüşüm çalışmalarını insana, doğaya, tarihe ve kültüre saygı çerçevesinde yürütüp, barış içinde çözeceklerini söyledi.

Kimliği olan bir Mudanya imar edeceklerinin altını çizen Dalgıç, “Var olanı koruyacak, tahrip olanı ihya edecek, kaybolanı bulup ortaya çıkaracağız. Mudanya’nın kaynaklarını Mudanya’da yaşayan insanlarımızın kullanımına sunacağız, rant odaklarına alan açmayacağız. Tarihi yapıların kimliklerine uygun bir şekilde güçlendirilmesini sağlayacağız” dedi.

İçerisinde enerji, su, barınma gibi kritik ihtiyaçların hazır olduğu afet parkları oluşturacaklarını belirten Dalgıç, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve komşu belediyeler ile birlikte afet odaklı bölgesel planlamayı içeren işbirlikleri yapacaklarını, bütünleşik afet ve kriz değerlendirme analizleri ile eylem planları yürüteceklerini dile getirdi. Afet hazırlıkları çerçevesinde Afet Eğitim Merkezi, Mobil Deprem İletişim Merkezi ve Afet Gönüllüleri Merkezi kuracaklarını kaydeden Dalgıç, okullarda afet bilinci eğitimleri vereceklerini ifade etti. Dalgıç, iklim değişiklikleri kaynaklı afet türlerine karşı da belediye olarak hazır olacaklarını sözlerine ekledi.

Mudanya’da bütüncül, bilimsel, katılımcı bir planlama birimi oluşturacaklarını ifade eden Dalgıç, “Üniversitelerin, bilim insanlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşlarımızın katıldığı mahalle forumları düzenleyerek kentimize sahip çıkacağız” diye konuştu.

“Trafik sorunu çözülecek”

Mevcut altyapı sorunlarının çözümünde ya da yeni altyapı inşasında geçici çözümlerden uzak duracaklarını vurgulayan Deniz Dalgıç, uzun vadeli planlar yaparak, sorunları kalıcı biçimde çözeceklerini söyledi. Dalgıç, Mudanya’nın en önemli sorunlarından olan trafik konusundaki çözümlerini ise şöyle sıraladı:

“Altıntaş’ı Ayazma ile bağlayacak çevre bağlantı yolu yapacağız. Kent merkezine otomobil girişini azaltmak için projeler geliştireceğiz. Yeni otopark alanları açacağız. Toplu ulaşımı düzenleyeceğiz. Burada meslek odaları ile birlikte katılımcı bir süreç izleyeceğiz. Yaya ve Bisiklet Ulaşım Planını bir an önce hayata geçireceğiz. Bisikletin ulaşım aracı olması için altyapı ve bisiklet yolu ağını oluşturacağız. Bisiklet park alanları oluşturacağız.”

Yeşil belediyecilik

‘Yeşil Belediyecilik’ alanındaki projelerini de açıklayan Deniz Dalgıç, Mudanya İklim Değişikliği Planı’nı hayata geçireceklerini duyurdu. Mudanya’nın tüm sahillerinin ve deniz suyunun temizliği için işbirlikleri yapacaklarını belirten Dalgıç, yapay resif oluşturarak hem trolcülüğün önüne geçeceklerini hem de deniz dibi canlılığını artıracaklarını söyledi.

İlçede karbon salınımını azaltacak önlemler de alacaklarını kaydeden Dalgıç, “Binalarda karbon ayak izi takibi ve azaltımını sağlayacak mevzuatlarla kent içinde düşük emisyon alanları oluşturacağız ve elektrikli ulaşımı teşvik edeceğiz. Altyapı sistemleri, belediye ve kamuya ait binalar ile konut alanlarında yeşil çatı, yağmur bahçeleri, su sarnıçları, rüzgar ve güneş enerjisi ile gri su sistemleri içeren yeşil çözüm uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Binalarda enerji verimliliği ve optimizasyonu ile tasarruf sağlayacağız. Ayrıca gürültü ve görüntü kirliliğinin önüne geçerek, kentimizi sakin ve huzurlu hale getireceğiz. Bunun için çevre okuryazarlığı çok önem taşıyor. Akademik odalar ve üniversitelerle işbirliği yapıp bunu artıracağız” dedi.

Yerel üreticiye tam destek

Mudanya’da zeytin, incir ve üzüm gibi önemli tarım ürünleri olduğunu söyleyen Dalgıç, tarımı çok önemsediklerini söyledi. Artan maliyetler ve geçim sıkıntıları nedeniyle köylerden kente göçün arttığına dikkat çeken Dalgıç, bu doğrultuda Mudanya’da üreticiye tam destek sağlayacak projeleri hayata geçireceklerinin altını çizdi. Dalgıç, “Köylerin tarımsal niteliklerini geliştirmek, kırsal mahallelerin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını sağlamak, gıda güvenliği ve yerel tohum gibi konularda faaliyet yürütecek Tarımsal Kalkınma Konseyi kuracağız. Çevre dostu, kırsal ve eko-turizm uygulamalarını destekleyeceğiz. Pazarlarda yerli üreticiye öncelik ve avantaj sağlayacağız. Ayrıca üretici ve tüketicileri doğrudan buluşturacak kısa tedarik zincirlerini fiziki ve dijital mecralarda da oluşturacağız” şeklinde konuştu. Dalgıç, yerel üretici, çiftçi ve balıkçıları destekleyeceklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Bitkisel üretim, hayvancılık, balıkçılık, arıcılık gibi alanlarda tarımsal destekler sunacağız. Toplu alımlar gerçekleştireceğiz. Çiftçilerimizin katma değerli ürünler üretmesi için ziraat mühendisleri ile üretim boyunca yanlarında olacağız. Küçük üretici ve aile işletmelerinin güçlenmesi için kooperatifleri, küçük üretici örgütlerini destekleyecek mekanizmalar oluşturacağız. Bunların yanı sıra akıllı ve teknolojik tarım uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Bu doğrultuda tüm köylerde bir belediye personeli görevlendireceğiz. Ayrıca ilçemizde bir Tarım Meslek Lisesi açılması için de girişimlerde bulunacağız.”

Üniversitelerin ziraat fakülteleri, tarım müdürlükleri ve ziraat odalarının işbirliğiyle tüm ilçenin toprak analizlerini yapacaklarını da açıklayan Dalgıç, “Böylelikle üreticinin doğru yere doğru ürünü ekerek, yeterli sulama ve gübrelemeyle daha verimli ve kârlı üretim yapmasını sağlayacağız” dedi.

Mudanya’yı dünya tanıyacak

Turizm konusunu da tüm paydaşları içine alan bir Turizm Platformu oluşturarak, Mudanya Turizm Master Planı ile bütüncül bir yaklaşımla ele alacaklarını ifade eden Dalgıç, Mudanya Tanıtım Ajansı’nı kurarak kentin dünya çapında tanıtımının yapılmasını sağlayacaklarını söyledi. Dalgıç, turizm konusundaki diğer projelerini ise şöyle anlattı:

“Mütareke Meydanı’nı açıkhava müzesine dönüştürerek, Cumhuriyet tarihimizde önemli bir yeri olan bu bölgenin önemini Türkiye’nin dört bir yanına anlatacağız. Mudanya’nın her köşesinde tarihi ve turistik hazineleri açığa çıkaracak, turizmi teşvik edecek, turizm gelirlerimizi artıracağız. Var olan tarihi eserleri koruyacak, tahrip olanları ihya edecek, kaybolanları bulup turizme kazandıracağız. Gastronomi turizmiyle Mudanya’nın eşsiz lezzetlerinin yerli üretici için yüksek kazanç getirmesini sağlayacağız. Mudanya için gastronomi rotaları oluşturacağız. Tarih, kültür, sanat, mimarlık ve inanç turizmine yönelik turistlik rotalar oluşturup, Mudanya’nın zengin tarihi ve kültürüne yönelik geziler gerçekleştireceğiz. Mudanya’nın değerlerini ortaya çıkaran müzeler kuracağız. Mudanya’da bir mübadele müzesi yok. Bunu derhal açacağız. Afet riski nedeniyle boşalttığımız alanlara sanat atölyeleri açacağız.”

Kültür ve sanat kenti

Mudanya’yı kültür ve sanatın kenti yapmayı hedeflediklerini belirten CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, bu çerçevede kültür ve sanat insanlarından oluşacak Kent Kültür Sanat Meclisi kuracaklarını söyledi.

Kentin hafıza mekanı niteliğinde olacak kent müzesi kuracaklarını dile getiren Dalgıç, “Sözlü tarih seferberliği yaparak yaşayan tarihleri, gelenek ve göreneklerini kayıt altına alacağız. Hizmetlerimizi kentimizin çok kültürlü yapısını esas alarak sürdüreceğiz. Her inançtan, her kimlikten, her kültürden, her sosyal sınıftan yurttaşımızın belediye hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmasını sağlayacağız” dedi.

Kültür merkezinin yanı sıra şehrin sokak, park ve meydanlarında Mudanyalıları ücretsiz etkinliklerle buluşturacaklarını ifade eden Dalgıç, “Mudanya’yı önemli festival merkezlerinden biri yapacağız. Kültür, eğitim, tarih, sanat, gastronomi alanlarında ulusal ve uluslararası festivaller düzenleyeceğiz. Zengin mutfak kültürümüzün envanterinin çıkartılması ve uluslararası nitelikte mutfak kültürünün oluşturulması için Gastronomi Merkezi kuracağız. Kültür varlıklarımızı kent hayatına kazandıracağız” diye konuştu.

Katılımcı yönetim anlayışı

Katılımcı bir yönetim anlayışı içinde olacaklarının altını çizen Deniz Dalgıç, “Kent Konseyi’ni etkin bir hale getirecek, mahalle konseyleri kurarak halkın yönetime katılımını sağlayacağız. Katılımcı yönetim için muhtarlıkları etkin kılacağız. Ortak aklı hakim kılarak, kentimizi birlikte yöneteceğiz.” şeklinde konuştu.

Trafiğe kapalı yaya alanları oluşturacaklarını dile getiren Dalgıç, pazaryerlerinde vatandaşlar ve pazarcı esnafı için konforlu alışveriş ortamı sağlayacaklarını söyledi.

Daha sağlıklı bir kent yaşamı için kamusal alanlarda spor aktivitelerini artırıp, spor tesislerini iyileştirecek ve spor altyapısının geliştirilmesi için gerekli imkanları sağlayacaklarını ifade eden Dalgıç, basketbol sahaları ve halı sahalar açacaklarını kaydetti. Dalgıç, Mudanya Kadın Voleybol takımı kurma sözü de verdi.

Sahillerde halkın kullanabileceği, mavi bayraklı plajlar yapacaklarını dile getiren Dalgıç, şehrin en önemli ihtiyaçlarından olan umumi tuvaletleri kent estetiğine uygun ve hijyenik olarak inşa edeceklerini söyledi. Dalgıç, sokak hayvanları için de doğal ortamlarına uygun rehabilitasyon merkezi kuracaklarını sözlerine ekledi.

Kentin imkanlarını ve gelirlerini adil ve hakça bölüştüreceklerini vurgulayan Dalgıç, “Her yurttaşımızın belediye hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmasını sağlayacağız. İşe alımlarda liyakati esas alacağız. Her işi ehline teslim edeceğiz” dedi.

Sosyal belediyecilik

Görev süresince çocuk, kadın ve genç merkezli bir belediyecilik anlayışı izleyeceklerini söyleyen Dalgıç, “Herkes için eşit ve adil çalışma hayatı ilkesi gereği, kadın ve genç girişimciliğine öncelik vereceğiz. Meslek edindirme kursları açacağız. Öğrencilere sosyal ve ekonomik desteklerde bulunacağız. İhtiyacı olan vatandaşlarımızı belirleyip yardımlarla destekleyeceğiz. Dayanışmayı teşvik eden ‘Askıda’ uygulamalarını yaşama geçireceğiz” açıklamasında bulundu.

Kadın istihdamının artması için kreş açacaklarını açıklayan Dalgıç, “Kadın kooperatiflerini destekleyeceğiz. Mudanya, ‘kadın markası’ oluşturmak amacıyla bir Kadın Emeği Ofisi kuracağız” dedi.

Mudanya’da, her türlü branştaki spor kulüplerini destekleyeceklerini vurgulayan Dalgıç, bunun yanı sıra teknoloji atölyeleri ve e-spor merkezini barındıran Mudanya Gençlik Teknoloji Üssü’nü hayata geçireceklerini söyledi.

Mudanya’yı engelli dostu bir kent haline getireceklerini ifade eden Dalgıç, “Engellilerin belediye hizmetlerine, kentin imkanlarına kolay ve güvenli bir şekilde erişmesini sağlayacak düzenlemeler yapacağız. Hasta, engelli ve yaşlılar için yürütülen evde sağlık ve bakım hizmetlerini yaygınlaştıracağız. Öğretmenevi, Emeklievi gibi sosyal etkileşim alanları açacağız” dedi.

Yurtiçi ve yurtdışındaki ileri belediyecilik alanında örnek kentlerle işbirliği ve eylem planı, tecrübe paylaşımı yapacaklarını, böylelikle sürekli öğrenen belediyecilik anlayışını hayata geçireceklerini söyleyen Dalgıç, “Kentler arası ekonomik ilişkilere ve kent diplomasisine öncelik verecek, ayrıca küresel kent ağlarına katılım ve kentsel ölçekte uluslararası ilişkilerin geliştirilmesini sağlayacağız” diye konuştu.

“Birlikte kazanacağız”

CHP’li belediyelerin projelerinde insanı odağına aldığını söyleyen CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, “2014 ve 2019’da Mudanya’da kazandık ama bu sefer Büyükşehir Belediye ile birlikte kazanacağız. Bizim burada kaybetmek gibi lüksümüz yok çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e borcumuz var. Mudanya ile Bursa Büyükşehir Belediyesi birleştiği zaman Mudanya müthiş bir şehir olacak” dedi. CHP Mudanya İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay ise 31 Mart yerel seçimlerinden sonra hem Mudanya’da hem de Bursa’da sosyal belediyeciliği hakim kılacaklarını vurguladı.

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ise Deniz Dalgıç’ın projelerini överek, “Göreve geldiğimizde hayata geçireceğimiz projeler ile Mudanya’nın ulaşım sorununu ortadan kaldıracağız. Geçit’ten binip, kent merkezine ulaşabileceğiniz metrobüs hattını kuracağız. Güzelyalı ve Burgaz arasında tramvay hattı kuracağız. Ayrıca Körfez ulaşım hattını da hayata geçirerek Mudanya’da deniz ulaşımını canlandıracağız” dedi. Mudanya’nın imar ve afet riskli yapılar sorununu Bursa Büyükşehir Belediyesi ile bütüncül bir plan ile ele alarak çözeceklerini belirten Bozbey, “Hizmetlerimizle Mudanyalıları gülümsetmeyi hedefliyoruz. Bunu yapacak bilgi ve birikimimiz var” diye konuştu.

Dalgıç’ın proje tanıtım toplantısı CHP Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk, Orhan Sarıbal ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Mudanya İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay ve Mudanyalıların yoğun katılımıyla bir otelde gerçekleştirildi.