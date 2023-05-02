Deniz Dünyası'nda meraklı bakışlar

Keçiören Belediyesi Deniz Dünyası’ndaki rengarenk canlılar, çocukların meraklı bakışları arasında vazgeçilmez keşif durağı olmaya devam ediyor.

İçinde deniz ve okyanus canlılarını barındıran akvaryum ücretsiz hizmet vererek binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Tesiste ziyaretçiler koi balıklarını elleriyle besleyerek canlılarla yakından temas kurma imkanı buluyor.

Aileleri, çocuklarıyla birlikte haftanın 7 günü açık olan devasa akvaryuma davet eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Deniz Dünyamızda binlerce tür canlı bulunuyor. Çocuklarımız burayı gezerken deniz ve okyanus âleminde büyülü bir yolculuk yapma fırsatı buluyor. Ziyaretçilerimizin koi balıklarını elleriyle besleyebildikleri dokunma havuz da var. Deniz Dünyası canlı çeşitliliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Çocuklarımız ve çocuklu ailelerimiz tesisimizi ücretsiz ziyaret edebilir" dedi.