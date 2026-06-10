Deniz Edis: 'Silivri'de iki yıl hizmet yerine sorunlar konuşuldu'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Silivri Belediye Meclis Üyesi Deniz Edis, Metropol FM’de yayınlanan “Kamil Bilici ile Bir Gündem” programında Silivri’nin güncel sorunlarını, belediye çalışmalarını ve parti gündemini değerlendirdi.

Programda siyasi hayatına ilişkin bilgiler veren Edis, ülkücü hareketle çocuk yaşlarda tanıştığını belirterek, yıllar içerisinde Ülkü Ocakları ve MHP teşkilatlarında çeşitli görevlerde bulunduğunu söyledi. 2024 yerel seçimlerinde belediye meclis üyesi seçildiğini hatırlatan Edis, Silivri halkının sesi olmak için çalıştıklarını ifade etti.

“Soru önergelerimizin cevaplarını bekliyoruz”

Son dönemde mecliste verdikleri soru önergelerine değinen Edis, Kavaklı-Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri’nin neden yapılmadığını belediye yönetimine sorduklarını belirtti. Güreşlerin Silivri için önemli bir kültürel değer olduğunu vurgulayan Edis, organizasyonun yeniden takvime alınması gerektiğini söyledi.

Bir diğer soru önergesinin ise belediyeye ait bazı park, düğün salonu ve muhtarlıklarda elektrik kesintileri yaşandığı yönündeki iddialarla ilgili olduğunu belirten Edis, kamuoyunda konuşulan konuların açıklığa kavuşturulmasını istediklerini ifade etti.

“Zafer Yalçın teşkilata heyecan getirdi”

MHP Silivri İlçe Başkanlığı görevine yeniden getirilen Zafer Yalçın’ın teşkilata önemli bir motivasyon kazandırdığını dile getiren Edis, meclis çalışmalarında daha aktif bir dönem yaşandığını söyledi.

Yalçın’ın göreve başlamasının ardından teşkilatın sahadaki çalışmalarının arttığını belirten Edis, MHP’nin Silivri’de daha görünür ve etkin bir muhalefet anlayışıyla hareket ettiğini kaydetti.

“Volkan Yılmaz’ın il başkanlığı heyecan oluşturdu”

MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen eski Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz hakkında da değerlendirmelerde bulunan Edis, Yılmaz’ın hem Silivri’de hem de İstanbul genelinde büyük bir heyecan oluşturduğunu söyledi.

Yılmaz’ın sahadaki çalışma temposuna dikkat çeken Edis, teşkilatların yeniden hareketlendiğini ve vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti.

Kongreye davet

Programda MHP Silivri İlçe Kongresi’ne ilişkin de bilgi veren Deniz Edis, kongrenin 14 Haziran Pazar günü saat 13.30’da Mega Saray Düğün Salonu’nda gerçekleştirileceğini belirterek tüm partilileri ve vatandaşları programa davet etti.