Deniz Edis'ten Çanakkale Zaferi Vurgusu: 'Vatan Sevgisiyle Doluyuz'

Silivri Belediyesi 2025 Yılı Mart Ayı I. Birleşimi’nde söz alan MHP Belediye Meclis Üyesi Deniz Edis, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin önemine dikkat çekerek, vatanın bağımsızlığı için canını feda eden kahramanları rahmet ve minnetle andı.

Konuşmasında merhum Hüseyin Nihal Atsız’ın sözlerine yer veren Edis, “Kahramanlık, ileriye atılıp bir daha dönmemektir” diyerek, Çanakkale'de vatan aşkını her şeyin üstünde tutan Mehmetçiklerin mücadelesine vurgu yaptı. Çanakkale Zaferi’nin, Türk milletinin bağımsızlık ruhunu ve iman gücünü tüm dünyaya gösterdiğini belirten Edis, “Dünyanın en güçlü orduları, Çanakkale’yi kolayca geçeceklerini zannederken, milletimizin inancını hesap edemediler. Türk askeri, vatanı için gözünü kırpmadan şehadete yürüdü” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum” sözleriyle Çanakkale’de savaşın seyrini değiştirdiğini hatırlatan Edis, kahraman şehitlerin fedakârlıklarını anlatarak, “Çanakkale, vatanın her köşesinden gelen Mehmetçiklerin koyun koyuna yattığı yerdir. Türk milletinin kaderinin yazıldığı yerdir” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle anan Deniz Edis, “18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni kutluyor, bu büyük destanı bizlere armağan eden tüm kahramanlarımızın ruhları şad olsun” diyerek sözlerini tamamladı.