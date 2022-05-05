Deniz Gezmiş ve arkadaşları Kadıköy'de anıldı

Deniz Gezmiş ve arkadaşları, idam edilmelerinin 50. yılında 'Bir Avuçtular Deniz Oldular' isimli sergiyle anıldı. Sergide Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının kişisel eşyaları ve o dönemki fotoğrafları yer alırken sergiyle aynı ismi taşıyan bir kitapta hazırlandı.

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  • 05.05.2022 23:04
  • Güncelleme: 06.05.2022 10:05
Deniz Gezmiş ve arkadaşları Kadıköy'de anıldı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Deniz Gezmiş ve arkadaşları, idam edilmelerinin 50. yılında ‘Bir Avuçtular Deniz Oldular’ isimli sergiyle anıldı. Sergide Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının kişisel eşyaları ve o dönemki fotoğrafları yer alırken sergiyle aynı ismi taşıyan bir kitapta hazırlandı.

Kadıköy’de, Deniz Gezmiş ve arkadaşları idam edilmelerinin 50. yılında Caddebostan Kültür Merkezi’nde anıldı. Kadıköy Belediyesi tarafından organize edilen ‘Bir Avuçtular Deniz Oldular’ isimli serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sanatçı Zülfü Livaneli, Deniz Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş, Hüseyin İnan’ın kardeşi İrfan İnan ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

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Vatandaşlardan sergiye yoğun ilgi

Sergide Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının 1968-1972 yılları arasında yaşadıkları süreç tablo ve resimlerle aktarılırken, o dönem kaldıkları hücrelerde eşyalarıyla birlikte sergilendi. Öte yandan, sergiyle aynı ismi taşıyan bir kitapta hazırlandı. Önsözünü Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın yazdığı kitapta Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının biyografileriyle birlikte o dönemde yaşanan süreç tarihsel sıralamayla aktarıldı. 30 Haziran’a kadar açık olacak olan sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“Biz o günkü değerlere bugün de sahip çıkıyoruz”

Açılış sonrası konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Deniz gezmiş ve arkadaşlarının 50 yıl önce bırakmış oldukları mirasa sahip çıkmak için Kadıköy Caddebostan kültür Merkezi’nde bir sergi açılışı gerçekleştirdik. Biz o günkü değerlere bugün de sahip çıkıyoruz. Bu mirası daha ileriye taşımak için çalışmalar yürütüyoruz. Açılışını yapmış olduğumuz sergi 30 Haziran’a kadar devam edecek. Bugün burada olmak bize onur ve gurur veriyor. Bu mirası bir sonraki kuşağa aktarmak için yaptığımız çalışmalar umarım karşılığını bulur. Ben İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Benim okuduğum sıralarda Deniz Gezmişler, Celal Doğanlar okudu. Bugün de o sıralarda genç arkadaşlarımız okuyor. Deniz Gezmiş’in babasına yazdığı bir mektupta dediği gibi; ’Ya vatan ya ölüm’” diye konuştu.

İHA

SHA Editör
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