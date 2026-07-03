Deniz Göktaş'ın adliyeye sevkinde gerginlik: Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine protesto

Adliyeye sevk edilen komedyen Deniz Göktaş’ın adli işlemleri sürerken, İstanbul Adliyesi önünde gerginlik yaşandı. Komedyene destek için bekleyen kalabalık arasından yine komedyene desteğe gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na laf atmalar yaşandı. Bazı vatandaşlar, iptal edilen şaibeli kongre ile alakalı slogan atarak Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından "Cumhurbaşkanına hakaret" ile ‘Dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından adliyeye sevk edilen komedyen Deniz Göktaş’ın adli işlemleri sürerken, İstanbul Adliyesi’nde kısa süreli gerginlik yaşandı. Deniz Göktaş’a destek vermek için sabah saatlerinden itibaren bazı kişiler, adliyede beklemeye başladı. Güvenlik tedbirleri çerçevesinde oluşturulan bariyerlerin dışında bekletilen grup, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun beraberindeki heyetle birlikte adliyeye giriş yapması üzerine yuhalama yaparak tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin içeri alınmasına tepki

Basın mensupları ve Deniz Göktaş’ın destekçileri güvenlik bariyerlerinin dışında tutulurken, Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin bariyerlerden içeri geçirilmesi protestolara yol açtı. Grup, Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere sloganlarla tepki gösterdi. Protesto sırasında kalabalık tarafından, "Hain Kemal", "Butlancılar", "Gençler sizin yüzünüzden yargılanıyor", "Dışarı" ve "Ayrıcalık istemiyoruz" şeklinde sloganlar atıldı. Bazı kişiler ise Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin adliye binasından ayrılmasını istedi. Yaşanan gerginlik üzerine, bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, polis ekipleri olayların büyümemesi için çevrede tedbir aldı. Olay sırasında herhangi bir arbede yaşanmadı.