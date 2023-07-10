Deniz Kanosu Türkiye Kupasında ödüller sahiplerini buldu

Kocaeli’de ilk kez düzenlenen ve büyük heyecana sahne olan Deniz Kanosu Türkiye Kupası’nda ödüller sahiplerini buldu.

Deniz Kanosu Türkiye Kupası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kano Federasyonu iş birliğiyle 8-9 Temmuz tarihlerinde düzenlendi. Sekapark Uçurtma Tepesi sahilinde yapılan yarışlara aralarında Şişecam Çayırova Spor Kulübü’nden sporcularının da bulunduğu Türkiye genelinde 7 ilden 9 kulüp takımında yer alan 13’ü kadın 53 sporcu katıldı.

Renkli görüntülerin oluşturduğu 200 metre K-1 büyük erkek yarışmalarında birinci Selimpaşa Spor Kulübü’nden Emre Karahan, ikinci Afyon Gençlik ve Spor Kulübü’nden Mert Yıldırım, üçüncü ise Şişecam Çayırova Spor Kulübü’nden Ergün Vatan Baydemir oldu. 200 metre K-1 büyük kadın yarışmalarında ilk iki sporcu Şişecam Çayırova Spor Kulübünden çıkarken, birinci Selin Sevin, ikinci Tuana Deniz, üçüncü ise Afyon Gençlik ve Spor Kulübü’nden Miray Selis Yavuz oldu.

Çekişmeli mücadelelere sahne alan 200 metre K-2 büyük erkek yarışmalarında birinci Şişecam Çayırova Spor Kulübünden Ergün Vatan Baydemir ve Naci Oğuzhan Baydemir, ikinci Selimpaşa Spor Kulübü’nden Safa Köse ve Emre Karahan, üçüncü ise yine Şişecam Çayırova Spor Kulübünden Özer Acar ve Hasan Saraç oldu. 200 metre K-2 büyük kadın yarışmalarında ilk iki sporcu Şişecam Çayırova Spor Kulübünden çıkarken, birinci Selin Sevin ve Tuana Deniz, ikinci Irmak Türköz ve Saliha Erbaş, üçüncü ise Afyon Gençlik ve Spor Kulübü’nden Miray Selis Yavuz ve Sultan Sude Avşar oldu.

Ödül töreni sonrası yarışmaya katılan sporcular, antrenörleri, federasyon yetkilileri ve organizasyon görevlileri hatıra fotoğrafı çektirdi.