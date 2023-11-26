Deniz Kuvvetleri'den Ereğli Limanı'nda batan geminin personeli için arama-kurtarma operasyonu

Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığına bağlı TCG AĞ-5 gemisi ve Birinci Sınıf Dalgıçlar Zonguldak'ın Ereğli Limanı'nda batan M/V KAFKAMETLER gemisinin personeli için arama-kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. 3 gemicinin cansız bedenine ulaşıldı.

Deniz Kuvvetleri'den Ereğli Limanı'nda batan geminin personeli için arama-kurtarma operasyonu
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Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığına bağlı TCG AĞ-5 gemisi ve Birinci Sınıf Dalgıçlar Zonguldak’ın Ereğli Limanı’nda batan M/V KAFKAMETLER gemisinin personeli için arama-kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. 3 gemicinin cansız bedenine ulaşıldı.

Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığına bağlı TCG AĞ-5 gemisi ve Birinci Sınıf Dalgıçlar Zonguldak’ın Ereğli Limanı’nda batan M/V KAFKAMETLER gemisinin personeli için arama-kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Deniz Kuvvetlerimizin Kurtarma ve Sualtı Komutanlığına bağlı TCG AĞ-5 gemisi ve Sualtı Arama Kurtarma Grup Komutanlığında görevli Birinci Sınıf Dalgıçlar, fırtına nedeniyle 19 Kasım 2023 tarihinde Zonguldak’ın Ereğli Limanı’nda mendirek önünde batan M/V KAFKAMETLER gemisinde ve yakın bölgede arama çalışmaları gerçekleştirildi. 23-25 Kasım tarihleri arasında dalış yapılarak ve Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) kullanılarak yapılan arama-kurtarma faaliyetlerinde bugüne kadar 3 gemicinin cansız bedenine ulaşıldı” ifadelerine yer verildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman