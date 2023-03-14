Deniz Mahallesi'nde dönüşüm başladı

Derince’de Araptepe Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ardından Deniz Mahallesi’nde de dönüşüm çalışmaları başladı.

Derince Belediyesi tarafından, Yenikent Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Araptepe mevkiinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlanarak, 30 yıllık sorun çözüme kavuşturulmuştu. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün yönetimindeki kentsel dönüşüm projesiyle Araptepe mevkiinde 428 daire ve 7 iş yerinden oluşan yeni bir yaşam alanı inşa edildi.

Yaklaşık 30 bin metrekare büyüklüğündeki alana inşa edilen, 10 bin metrekaresi yeşil alana ayrılan proje çerçevesinde yapımı tamamlanan konutlarda vatandaşlar oturmaya başladı. Araptepe’deki kentsel dönüşüm projesini tamamlayarak ilçeye kazandıran Zeki Aygün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iş birliği içerisinde Deniz Mahallesi’ndeki dönüşüm çalışmalarını da başlattı.

"Kentsel dönüşüm projemizin ilk etabına başladık"

’Deniz Mahallesi’nde uzun yıllardır süren belirsizliği ortadan kaldırıyoruz’ diyen Başkan Zeki Aygün, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile yerinde dönüşümün en güzel örneklerinden birine imza atacağımıza inanıyorum. Üç etaplı olarak planladığımız Deniz Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm projemizin ilk etabına başladık. Deniz Mahallesi’ne yapacağımız ilk etap projemiz 28,8 dönümlük alanı kapsıyor. 30 Kasım 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile riskli alan olarak ilan edilen bölgede çalışmalarımız artık başladı. Proje çerçevesinde an itibariyle hak sahiplerimiz ile anlaşma oranımız yüzde 87’ye ulaştı. Yaklaşık 28,8 dönümlük proje alanında 173 bağımsız birim yıkılacak ve yerine 344 konut inşa edeceğiz. Yapacağımız dairelerin 189 tanesi 2+1 ve 155 tanesi 3+1 olacak. İnşallah birinci etap çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte bölgemizdeki ikinci ve üçüncü etap düzenlemelerini de hızlı bir şekilde gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.