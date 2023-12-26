Deniz N. Erda ECCO Amerika Başkanı ve CEO'su oldu

2012 yılından bu yana Danimarkalı deri ve ayakkabı üreticisi ECCO’nun Türkiye, Orta Doğu ve Afrika pazarını başarıyla yürüten Deniz N. Erda, 1 Aralık itibariyle ECCO Amerika’nın başkanlığına getirildi. Erda’nın ECCO Türkiye’deki ve MEA bölgesindeki pozisyonuna ise beraber çalıştığı Perakende Direktörü Reshma Shetty Peter atandı.

Bu yıl tüm dünyada 60’ıncı yılını kutlayan, tasarım ve teknolojiyi bir potada başarıyla eriten Danimarkalı ayakkabı ve deri markası ECCO’da iki önemli bayrak değişimi yaşandı. Şirketin ileriki dönemde açılacak mağazalarına rehber olabilecek nitelikteki Manhattan’daki ilk tasarım mağazasının açılışında görev alan ve geçici bir süreliğine bölge liderliği pozisyonunu yürüten ECCO Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Deniz N. Erda, 1 Aralık’ta ECCO Amerika başkanı ve CEO’su olarak göreve başladı. Erda’dan boşalan pozisyona ise uzun yıllardır Deniz Erda ile birlikte çalışan perakende direktörü Reshma Shetty Peter atandı.

Manhattan’daki mağazanın açılışı ile beraber bölgede görev almak üzere Amerika’ya gittiğini dile getiren Deniz N. Erda “Şirketimizin CEO’su Panos Mytaros’un teklifi üzerine görevi kabul ettim ve 1 Aralık itibarı ile de göreve başladım. Göreve başladıktan çok kısa bir süre içinde de 60 yıl sonra New York Manhattan’da ilk Alpha konseptli mağazanın açılışını gerçekleştirdik” dedi.