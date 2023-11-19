Deniz taşıp dereye karıştı: Bahçeleri su bastı

Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy Beldesi'nde kötü hava şartları nedeniyle deniz taşarak dereye karıştı.

Deniz taşıp dereye karıştı: Bahçeleri su bastı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kırklareli’nin Vize ilçesi Kıyıköy Beldesi’nde kötü hava şartları nedeniyle deniz taşarak dereye karıştı.

Kırklareli’nin Vize ilçesi Kıyıköy Beldesi’nde 18 Kasım Cumartesi akşamı başlayan ve bugün devam eden yağışlar sonucu Kıyıköy plaj bölgesinde deniz taştı. Yüksek dalgalar nedeniyle plajda bulunan yürüme alanı hasar görürken deniz ile Pabuç Dere birleşti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Denizle birleşen Pabuç Dere’nin yükselmesi sonucu çevresinde bulunan işletmeler ve bahçeler su altında kaldı.