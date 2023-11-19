Deniz taşıp dereye karıştı: Bahçeleri su bastı
Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy Beldesi'nde kötü hava şartları nedeniyle deniz taşarak dereye karıştı.
Kırklareli’nin Vize ilçesi Kıyıköy Beldesi’nde kötü hava şartları nedeniyle deniz taşarak dereye karıştı.
Kırklareli’nin Vize ilçesi Kıyıköy Beldesi’nde 18 Kasım Cumartesi akşamı başlayan ve bugün devam eden yağışlar sonucu Kıyıköy plaj bölgesinde deniz taştı. Yüksek dalgalar nedeniyle plajda bulunan yürüme alanı hasar görürken deniz ile Pabuç Dere birleşti.
Denizle birleşen Pabuç Dere’nin yükselmesi sonucu çevresinde bulunan işletmeler ve bahçeler su altında kaldı.