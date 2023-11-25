Deniz taştı, sahil suyla kaplandı

Tekirdağ'da Marmara Denizi'nde lodos fırtınasıyla birlikte denizden karaya vuran dalgalar nedeniyle sahil suyla kapladı.

Deniz taştı, sahil suyla kaplandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Tekirdağ’da Marmara Denizi’nde lodos fırtınasıyla birlikte denizden karaya vuran dalgalar nedeniyle sahil suyla kapladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyılarında şiddetli lodos fırtınası etkili oluyor. Fırtınayla birlikte hırçın dalgalar gün boyunca karayı dövdü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Zaman zaman boyu yaklaşık 5 metreye kadar çıkabilen dalgalar, sahil kıyısındaki demir korkulukları ve duvarları da aşarak sahil alanına aktı. Sahil alanının suyla kaplanırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.