Deniz yaşamının enerjisini tuvale yansıttı

Artnouva Sanat Fuarı’nda eserlerini sanatseverlerle buluşturan sanatçı Zehra Erişen, deniz yaşamının akışkanlığını, renklerini ve enerjisini eserlerinde ön plana çıkardığını söyledi.

Artnouva Sanat Fuarı, bu yıl da farklı disiplinlerden sanatçıları bir araya getirdi. ATO Congresium’da 22-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuarda eserlerini sergileyen sanatçı Zehra Erişen, doğa ve insan ilişkisini deniz yaşamı temasıyla ele aldığı çalışmalarıyla sanatseverlerin beğenisini topladı.

"Sadece dünya vatandaşları değil, okyanusun da mirasçılarıyız"

Erişen, "Eserlerimde deniz yaşamının akışkanlığını, renklerini ve enerjisini ön plana çıkarırım. Sanat anlayışımın merkezindeki düşüncem, turizmin bir kalkınma değilse bir yıkım olduğudur. Teknolojinin hüküm sürdüğü yarınlarda doğayı taklit eden değil, onunla birlikte evrilen bir uygarlık olmak zorundayız. Sadece dünya vatandaşları değil, okyanusun da mirasçılarıyız. Bu bakış açısıyla ürettiğim eserlerle izleyiciyi doğa ile insan arasındaki bağı yeniden keşfetmeye davet ediyorum" dedi.