Denizbank Silivri Şubesi'nden Kaymakam Togan'a Ziyaret
Neşe Sarıkaya Gürses ve Turgay Duru'dan Nezaket Ziyareti
Denizbank Silivri Şubesi’ne yeni atanan Müdür Neşe Sarıkaya Gürses ve Operasyon Sorumlusu Turgay Duru, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan’ı makamında ziyaret etti.
Gerçekleşen nezaket ziyaretinde, Gürses ve Duru bankanın çalışmaları hakkında bilgi verirken, ilçe ekonomisine katkı sunmaya devam edeceklerini belirttiler. Kaymakam Toğan ise yeni görevlerinde başarılar dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.